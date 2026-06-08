Papež Leon XIV. išče nove vezi s staro Španijo

Petnajst let je minilo od zadnjega papeškega obiska v Španiji, deželi, ki je skupaj s tedaj mogočno cerkvijo pred pol tisočletja in več odkrivala nove svetove in vpeljala pojem kolonizacije. Odkritje novega sveta je pomenilo popoln zasuk v svetovnem razvoju pa tudi ubijanje starih kultur. Papež Prevost v Španiji poskuša navezati čisto nove stike z narodom, ki je pomagal množično izvažati krščanstvo, zdaj pa tam k maši hodi samo še 15 odstotkov Špancev.

Papež Janez Pavel II. je bil v Španiji petkrat, njegov naslednik Benedikt XVI. trikrat. Frančišek, ki je bil doma iz Latinske Amerike, v Madridu ni bil nikoli, pa tudi svoje domovine Argentine kot papež ni nikoli obiskal. Leon XIV. je v Španiji že na začetku svoje poti, na komaj drugi turneji po svetu, prva ga je nedavno vodila v Afriko. Španija ima za Katoliško cerkev poseben pomen, ne nazadnje zato, ker jo poskušajo še enkrat pokristjanjevati.