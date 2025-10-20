Papež Leon XIV razglasil sedem novih svetnikov, med njimi nekdanjega satanista

Papež Leon XIV. je v nedeljo na Trgu svetega Petra pred približno 70.000 verniki razglasil sedem novih svetnikov. Med njimi sta tudi prva svetnika iz Venezuele in Papue Nove Gvineje ter nekdanji satanist, ki je po spreobrnjenju postal znan kot »apostol rožnega venca«, poroča tiskovna agencija Catholic News Agency.

V pridigi je papež poudaril, da so novi svetniki pričevalci, ki so z Božjo milostjo ohranili luč vere živo in da njihovi zgledi spodbujajo skupno poklicanost k svetosti.

Iz Venezuele je papež za svetnika razglasil sv. Joséja Gregorija Hernándeza Cisnerosa – »zdravnika revnih«, in sv. Marijo del Carmen Rendiles Martínez, redovnico, rojeno brez leve roke in ustanoviteljico reda Služabnic Jezusa v Caracasu.

Prvi svetnik iz Papue Nove Gvineje je postal sv. Peter To Rot, laični katehist, ki je bil med japonsko okupacijo v drugi svetovni vojni ubit zaradi obrambe krščanske zakonske zveze. Kanoniziran je bil tudi sv. Ignacij Maloyan, armenski katoliški nadškof, mučen in usmrčen med armenskim genocidom, ker se ni želel spreobrniti v islam.

Med novimi svetniki je tudi sv. Bartolo Longo, italijanski pravnik iz 19. stoletja, ki je po obdobju satanizma doživel globoko spreobrnjenje in posvetil življenje širjenju molitve rožnega venca.

Papež je za svetnico razglasil tudi sv. Vincenzo Mario Poloni, italijansko ustanoviteljico reda Sester usmiljenja iz Verone, znano po delu med bolniki med epidemijo kolere, ter salezijanko sv. Mario Troncatti, ki je skoraj pol stoletja delovala kot misijonarka med staroselci Shuar v amazonskem delu Ekvadorja.

Slovesnost je potekala ob Svetovni misijonski nedelji. Papež, ki je bil nekoč misijonar v Peruju, je ob Angelovem češčenju pozval vernike k molitvi za misijonarje in za mir v svetu, zlasti v Burmi, Sveti deželi in Ukrajini.

»Naj Bog svetovnim voditeljem nameni modrost in vztrajnost, da bodo uspeli najti pravičen in dolgotrajen mir,« je še dejal papež Leon XIV.