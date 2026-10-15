Papež po operaciji že hodi po bolniški sobi

Papež Leon XIV. je po operaciji raka na pljučih dobro prestal drugo noč v rimski bolnišnici Gemelli. Danes zjutraj je vstal, zajtrkoval in že hodil po sobi. Po navedbah Vatikana je tudi dobro razpoložen, okrevanje pa poteka po pričakovanjih. 71-letni papež se že normalno prehranjuje in je začel dihalno fizioterapijo. Zdravniki so med torkovo operacijo potrdili diagnozo adenokarcinoma pljuč, pogoste oblike pljučnega raka. Papežu so odstranili spodnji reženj desnega pljučnega krila. Poseg je trajal približno 90 minut in je minil brez zapletov. Po operaciji so krvne preiskave in rentgensko slikanje prsnega koša pokazali rezultate v pričakovanih mejah. Včeraj popoldne se je papež udeležil tudi somaševanja v posebej pripravljeni sobi v bolnišnici. Ni pa še jasno, ali bo potreboval dodatno ...