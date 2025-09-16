Par oglobili in izgnali iz Benetk zaradi plavanja v kanalu

Paru iz Združenega kraljestva so prepovedali vstop v Benetke, ker sta se kopala v Velikem kanalu v Benetkah. Britanca in njegovo dekle so prijavili vozniki gondol. Gre za že 1136. prijavo, ko so turisti prekršili zakon, oblasti pa so jih zato iz mesta izgnale, je za CNN dejala beneška mestna policija.

Par je v vodo skočil blizu Akademskega mostu nedaleč od Trga svetega Marka. Vozniki gondol so poklicali policijo, ki je turista potegnila iz vode. Oblasti so obema naložile 450 evrov globe in jima prepovedale vstop v Benetke za naslednjih 48 ur, zato sta se turista vrnila v Združeno kraljestvo.

»Benetke moramo zaščititi pred tistimi, ki so do mesta nespoštljivi. Zaščititi mesto pomeni ohraniti dostojnost tako za prebivalce in obiskovalce, da lahko v mestu uživajo civilizirano,« je v petkovi izjavi za javnost dejala Elisabetta Pesce, varnostna svetovalka za Benetke.

Plavanje v beneških kanalih je prepovedano iz več razlogov, med njimi sta predvsem gost vodni promet in čistoča vode. Izmed 1136 prijav, zaradi katerih so beneške oblasti turiste izgnale iz mesta, je bilo deset takšnih, ki so kršile prepoved plavanja v kanalih. Leta 2022 so iz Benetk izgnali Nemca, ki je po kanalu deskal, leto kasneje pa dva francoska turista, ki sta se ponoči gola kopala v kanalu. Lani julija so oblasti oglobile in izgnale Avstralca, ki je skočil z mostu Rialto, medtem ko so ga prijatelji snemali in posnetek objavili na družbenih omrežjih.

Beneške oblasti poskušajo ohraniti ravnovesje med zadovoljstvom domačinov in obiskovalcev. V mestu so prepovedali skupine turistov z več kot 25 člani, uporabo zvočnikov in megafonov, obiskovalci pa morajo za dnevni izlet v Benetke plačati med pet in deset evrov.