Paracetamol med nosečnostjo ne povzroča avtizma ali ADHD

Obsežen pregled raziskav uporabe paracetamola pri nosečnicah ni našel prepričljivih dokazov, da bi jemanje tega protibolečinskega sredstva med nosečnostjo povečalo tveganje za avtizem ali ADHD pri otrocih, poroča Guardian.

Raziskava je bila objavljena v British Medical Journal in je zajela devet sistematičnih pregledov, ki so obravnavali 40 opazovalnih študij o uporabi paracetamola med nosečnostjo ter o avtizmu, ADHD in drugih nevroloških razvojnih stanjih pri otrocih. Večina pregledov je sicer poročala o vsaj možni povezavi, a so raziskovalci opozorili, da rezultati niso zanesljivi, saj ni bil izključen vpliv drugih dejavnikov, kot so družinska genetika in zdravstveno stanje matere.

»Ženske bi morale vedeti, da obstoječi dokazi ne podpirajo povezave med paracetamolom in avtizmom ali ADHD,« pojasnjuje prof. Shakila Thangaratinam, svetovalna ginekologinja in glavna avtorica pregleda na Univerzi v Liverpoolu. »Če nosečnica potrebuje paracetamol zaradi vročine ali bolečin, naj ga vzame, saj visoka vročina lahko ogrozi nerojenega otroka. Alternativna zdravila, kot je ibuprofen, med nosečnostjo niso priporočljiva.«

Še posebej je pomembno, da se upošteva družinska anamneza. Pregled je pokazal, da so morebitne razlike v pojavnosti avtizma ali ADHD pri otrocih pogosto posledica genetskih dejavnikov ali drugih skupnih okoljskih vplivov, ne pa same uporabe paracetamola med nosečnostjo. »Če obstaja družinska anamneza avtizma ali ADHD, je verjetno, da je to vzrok za diagnozo otroka, ne pa nekaj, kar je mati vzela med nosečnostjo,« dodaja Thangaratinam.

Pregled raziskav naj bi tudi pomiril ženske, ki se morda počutijo krive, če so med nosečnostjo jemale paracetamol. »Številne matere se bojijo, da bi lahko zdravilo škodilo otroku, a obstoječi dokazi ne kažejo, da jemanje paracetamola povzroča avtizem ali ADHD. To je izjemno pomembno, saj gre za hudo breme krivde, ki si ga matere lahko nakopljejo,« pojasnjuje prof. Thangaratinam.

Prof. Dimitrios Siassakos, častni svetovalec za porodničarstvo na University College London, dodaja, da je paracetamol eno najvarnejših zdravil za uporabo med nosečnostjo in se uporablja že več desetletij brez dokazov o škodljivosti za razvoj otroka. »Zlasti pri visoki vročini je njegovo jemanje varnejše kot nezdravljena visoka temperatura, ki lahko negativno vpliva na možgane ploda,« pravi Siassakos.