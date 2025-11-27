  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Zakaj so parfumi tako pregrešno dragi?

    Cene priljubljenih parfumov se povprečno gibljejo od slabih sto pa do okoli 300 evrov. Za redkejše, nišne parfume je treba odšteti tudi nekaj tisoč evrov.
    Za sestavo kompleksne in večplastne dišave sta med drugim potrebna široka paleta not in testiranje obstojnosti. FOTO: Andrew Kelly/Reuters
    Galerija
    Za sestavo kompleksne in večplastne dišave sta med drugim potrebna široka paleta not in testiranje obstojnosti. FOTO: Andrew Kelly/Reuters
    Ma. J.
    27. 11. 2025 | 09:00
    5:52
    A+A-

    Cena parfuma ni odvisna zgolj od blagovne znamke, temveč predvsem od kvalitete sestavin, koncentracije olja pa tudi nekaterih makro faktorjev, kot so inflacija, dobavne verige in okoljski vpliv na pridelavo sestavin. Vrednost globalnega trga parfumov bo po ocenah dnevnika Financial Times do leta 2030 kljub temu narasla na skoraj 60 milijard evrov. Najbolj bo vrednost pridobil trg nišnih dišav, kjer se bo letna rast prihodkov povečala za 13,2 odstotka.

    image_alt
    Bi imeli iphone za 42 milijonov evrov? Le redki si ga lahko privoščijo

    Za izdelavo kakovostnega parfuma so potrebne tudi kakovostne, a drage naravne sestavine, denimo agarovina, bolgarska vrtnica in iris. Kilogram takšnih naravnih sestavin stane veliko več kot nekatere sintetične arome, ki se uporabljajo za izdelavo cenejših parfumov in dišav. Poleg tega so nekatere naravne sestavine izjemno redke, njihova predelava za parfum pa lahko traja več let, pojasnjujejo na spletni strani podjetja Alpha Aromatics.

    Veliko sodobnih parfumov za izdelavo dišave uporablja mešanico naravnih in sintetičnih sestavin, s katerimi ustvarijo stabilen, varen in specifičen vonj. Sintetične sestavine pogosto uspešno posnemajo vonj naravnih sestavin, njihova pridelava pa je mnogokrat tudi bolj trajnostna in cenejša. Kljub temu nekateri uporabniki parfumov prisegajo na izključno naravne sestavine, med drugim tudi zaradi morebitnega vpliva na kožo.

    image_alt
    Zakaj bodo prepovedane snovi TPO v gel lakih za nohte

    Cene priljubljenih parfumov, dostopnih v drogerijah, se povprečno gibljejo od slabih sto pa nekje do 300 evrov, odvisno od velikosti stekleničke. Za redkejše in težje dostopne parfume z unikatnim vonjem je treba povprečno odšteti od 400 pa do več tisoč evrov. Najdražji parfum na svetu je Le Monde Sur Mesure, personalizirana dišava v dvokilogramski zlati embalaži s tisoč diamanti, v vrednosti okoli 1,56 milijona evrov.

    Niso vse dišave enake

    Na ceno vpliva tudi koncentracija parfumskega olja v dišavi. Največja koncentracija je v dišavah, ki so označene kot parfum, extrait in eau de parfum. Njihov delež aromatične vsebine je od 15- do 20-odstoten, vonj pa se obdrži od štiri do osem ur. Nekoliko manjši delež je v dišavah eau de toilette, in sicer od pet- do 15-odstoten, z vonjem, ki se obdrži nekaj ur. Najbolj razredčene so dišave eau de cologne in eau fraîche in zato tudi najugodnejše, so pojasnili na spletni strani Byrdie

    Za sestavo kompleksne in večplastne dišave je potrebna široka paleta not in večkratno testiranje obstojnosti, ki prav tako vplivata na ceno parfuma. Pomembno vlogo igrajo različne note, in sicer vrhnje, srednje ali srčne ter osnovne ali bazne note, ki odločajo, kako se bo vonj dišave razvil s časom nošenja.

    Za izdelavo kakovostne dišave je potrebnega veliko testiranja. FOTO: Arhiv Delo
    Za izdelavo kakovostne dišave je potrebnega veliko testiranja. FOTO: Arhiv Delo

    Vrhnje note so ponavadi lahke in sveže, na primer citrusne vonjave, kot so limona, bergamotka in pomaranča, ter lahke cvetlične note, kot so sivka, vrtnica in šmarnica. Vrhnje note izhlapijo v roku 15 do 30 minut.

    V ospredje nato stopijo srednje note, ki se obdržijo med dve do štiri ure in predstavljajo srce dišave. Pogosto vključujejo cvetlične vonje, na primer jasmin, ylang ylang in neroli, sadne, kot so ribez, pasijonka, ananas, ter začimbne, na primer cimet, muškatni orešček, kardamom in črni poper.

    Osnovne note sestavljajo temelj parfuma in se na koži obdržijo tudi od šest do osem ur. Gre za bogate in močne vonje, na primer jantar, mošus, tobak, pačuli in sandalovina.

    Ne kupimo le parfuma, temveč tudi zgodbo in status

    Na vrednost dišave vpliva prestižnost blagovne znamke, ekskluzivnost ali omejena količina parfuma ter embalaža. Luksuzne parfumske hiše investirajo v unikatne stekleničke, omejene kolekcije in sodelovanja s priznanimi oblikovalci ter znanimi osebnostmi. 

    Na spletni strani podjetja Luxury Society, ki sodeluje s prestižnimi znamkami, pravijo, da so embalaža, ročni načini pridelave in omejene količine dišave glavni vzroki, ki opravičujejo visoke cene parfumov.

    K uspehu dišave pogosto prispevajo znane osebnosti kot obraz parfuma. FOTO: Lancôme/Press Release
    K uspehu dišave pogosto prispevajo znane osebnosti kot obraz parfuma. FOTO: Lancôme/Press Release

    Glede na raziskavo, ki so jo leta 2020 izvedli na portugalski Univerzi v Minhu, so kupci pripravljeni plačati višjo ceno za parfume, ki veljajo za prestižne, njihovi proizvajalci pa za zaupanja vredne. Kupci se najpogosteje odločijo za izdelek, ki jim prek večmilijonskega oglaševanja predstavi določeno zgodbo poleg same kvalitete vonja in luksuznega statusa.

    Med najbolj priljubljenimi ženskimi dišavami leta 2025 so po podatkih revije Vogue med drugim Merit Retrospect L’Extrait de Parfum, Yves Saint Laurent Libre Intense Eau de Parfum, Parfums de Marly Valaya Eau de Parfum, Dior Miss Dior Parfum, Lancôme La Vie Est Belle Iris Absolu Eau De Parfum, Chanel N°5 Eau de Parfum ter Miu Miu Miutine Eau de Parfum.

    Med najbolj priljubljenimi moškimi dišavami leta 2025 pa so med drugim Chanel Bleu de Chanel, Le Labo Another 13, Tom Ford Oud Wood, Creed Aventus, Dior Sauvage, Calvin Klein Eternity for Men in Armani Acqua Di Giò Profondo Parfum.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaskrbljeni potrošniki

    Zveza potrošnikov Slovenije o kemikalijah: Zelo težko je izbrati varne izdelke

    Potrošniki menijo, da so dobro informirani glede škodljivih kemikalij v izdelkih, a so kljub temu zaskrbljeni.
    17. 9. 2025 | 11:41
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Lepotni popravki

    K frizerki, h kozmetičarki, pa še po polnejše ustnice

    Tudi v Sloveniji se je razmahnil črni trg estetskih posegov. Lepo telo je danes tudi razredno označeno, postalo je statusni simbol.
    Beti Burger 11. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Zelena steklenička s pozlačeno pasjo tačko za 99 evrov

    Ime za sveže razvito pasjo dišavo modne hiše Dolce & Gabbane je posodil kdo drug kot puhast ljubljenček enega od ustanoviteljev hiše.
    Saša Bojc 21. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Predobravnavni narok

    S kolom, pestmi in brcami nad policista in policistko

    Uniformiranca sta poskušala zagotoviti varnost domačinoma, ki jima je grozila romska družina.
    Tanja Jakše Gazvoda 26. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hongkong

    Zagorel stanovanjski kompleks: število mrtvih zraslo na najmanj 36

    Požar se je razširil z bambusovih gradbenih odrov; v gorečih stolpnicah je skoraj dva tisoč stanovanj. V akciji sodeluje kar 767 gasilcev.
    Staš Ivanc 26. 11. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Fiskalna pravila EU

    Bruseljska zaušnica Golobovemu proračunu

    Evropska komisija poziva Slovenijo, naj sprejeme ukrepe za uskladitev fiskalne politike v letu 2026 s priporočili sveta EU.
    Peter Žerjavič 25. 11. 2025 | 15:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Fašizem se odkrito vrača, resnica ni več faktor

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta analizirala rezultat referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    26. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Šef vas je poklical. Pa je res on? (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INOVACIJE

    Napredek je šel tako daleč, da lahko nove zobe dobite takoj

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    REŠITEV

    Gradbeni sektor v Sloveniji išče nove rešitve

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Lov na talente

    Ostati konkurenčni v globalnem okolju

    Priložnosti nam uhajajo, ker jih ne znamo pretvoriti v konkurenčno prednost.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pomanjkanje kadrov bo vplivalo na kakovost izobraževanja

    Med cilji modernizacije srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja še več povezovanja z gospodarstvom.
    Milka Bizovičar 27. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Resorti za aktivne starejše

    Sodobno naselje za aktivne starejše kmalu s končno podobo

    Hiše in stanovanja v Srebrnem gaju v Dolenjskih Toplicah bodo predvidoma vseljiva že v drugi polovici 2026. Velika prednost takšnih sosesk je tudi druženje.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    parfumicenadišavestatusni simboldarila

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    World's Strongest Woman

    »Najmočnejša« ženska na svetu je biološko moški, naslov so ji odvzeli

    Pred tem je letos slavila na tekmovanju Rainier Classic in bila druga na tekmovanju North America's Strongest Woman.
    27. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Riho Terras

    »Trump le še teden dni od tega, da Putinu izroči vse«

    Po mnenju evropskega poslanca in nekdanjega generala estonske vojske naj bi bil Trump »le še teden dni od tega, da Putinu izroči vse«.
    27. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnologija

    Pogumna napoved: Vsako gospodinjstvo bo imelo po tri ali štiri robote

    Kot prvo pri nas ima njihovo celovito ponudbo podjetje Plan-net roboti. Cene znašajo od nekaj tisočakov do vrednosti boljšega avtomobila.
    27. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Cene

    Zakaj so parfumi tako pregrešno dragi?

    Cene priljubljenih parfumov se povprečno gibljejo od slabih sto pa do okoli 300 evrov. Za redkejše, nišne parfume je treba odšteti tudi nekaj tisoč evrov.
    27. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kdo je učitelj jahanja in zakaj so športni dogodki kot radijski prenosi iz davnine?

    Tokrat Zlatolasko zanima, kdo je učitelj jahanja iz Nemirne krvi, Dejana zanima kdo bo komentator formule 1 na Pro Plusu, Mira pa pogreša nageljne.
    27. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnologija

    Pogumna napoved: Vsako gospodinjstvo bo imelo po tri ali štiri robote

    Kot prvo pri nas ima njihovo celovito ponudbo podjetje Plan-net roboti. Cene znašajo od nekaj tisočakov do vrednosti boljšega avtomobila.
    27. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Cene

    Zakaj so parfumi tako pregrešno dragi?

    Cene priljubljenih parfumov se povprečno gibljejo od slabih sto pa do okoli 300 evrov. Za redkejše, nišne parfume je treba odšteti tudi nekaj tisoč evrov.
    27. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kdo je učitelj jahanja in zakaj so športni dogodki kot radijski prenosi iz davnine?

    Tokrat Zlatolasko zanima, kdo je učitelj jahanja iz Nemirne krvi, Dejana zanima kdo bo komentator formule 1 na Pro Plusu, Mira pa pogreša nageljne.
    27. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

    Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Decembra je čas za popravni izpit

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prehitite črni petek in prihranite

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Peugeot 3008: sedem let pozneje

    Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izobraževanje

    Samo s temi veščinami so dosegli do 40% višje prihodke pri prodaji

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko potrkajo davčni inšpektorji

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    »Vsi ste povabljeni na zabavo«

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Akcija, ki je navdušila mnoge: brezplačno do klimatske ali prezračevalne naprave

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Pet razlogov, zakaj je novi CLA najbolj zaželen Mercedes pri nas

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihaja Črni petek – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    SEMPL

    Na slovenski oder prihajajo pravi zvezdniki

    Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hit sezone: to ne sme manjkati v torbici

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

    Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Oblačila

    Ko likanje postane umetnost

    Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIKI

    L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

    L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenci razkrivamo, kam želimo vlagati denar

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo