Zakaj so parfumi tako pregrešno dragi?

Cena parfuma ni odvisna zgolj od blagovne znamke, temveč predvsem od kvalitete sestavin, koncentracije olja pa tudi nekaterih makro faktorjev, kot so inflacija, dobavne verige in okoljski vpliv na pridelavo sestavin. Vrednost globalnega trga parfumov bo po ocenah dnevnika Financial Times do leta 2030 kljub temu narasla na skoraj 60 milijard evrov. Najbolj bo vrednost pridobil trg nišnih dišav, kjer se bo letna rast prihodkov povečala za 13,2 odstotka.

Za izdelavo kakovostnega parfuma so potrebne tudi kakovostne, a drage naravne sestavine, denimo agarovina, bolgarska vrtnica in iris. Kilogram takšnih naravnih sestavin stane veliko več kot nekatere sintetične arome, ki se uporabljajo za izdelavo cenejših parfumov in dišav. Poleg tega so nekatere naravne sestavine izjemno redke, njihova predelava za parfum pa lahko traja več let, pojasnjujejo na spletni strani podjetja Alpha Aromatics.

Veliko sodobnih parfumov za izdelavo dišave uporablja mešanico naravnih in sintetičnih sestavin, s katerimi ustvarijo stabilen, varen in specifičen vonj. Sintetične sestavine pogosto uspešno posnemajo vonj naravnih sestavin, njihova pridelava pa je mnogokrat tudi bolj trajnostna in cenejša. Kljub temu nekateri uporabniki parfumov prisegajo na izključno naravne sestavine, med drugim tudi zaradi morebitnega vpliva na kožo.

Cene priljubljenih parfumov, dostopnih v drogerijah, se povprečno gibljejo od slabih sto pa nekje do 300 evrov, odvisno od velikosti stekleničke. Za redkejše in težje dostopne parfume z unikatnim vonjem je treba povprečno odšteti od 400 pa do več tisoč evrov. Najdražji parfum na svetu je Le Monde Sur Mesure, personalizirana dišava v dvokilogramski zlati embalaži s tisoč diamanti, v vrednosti okoli 1,56 milijona evrov.

Niso vse dišave enake

Na ceno vpliva tudi koncentracija parfumskega olja v dišavi. Največja koncentracija je v dišavah, ki so označene kot parfum, extrait in eau de parfum. Njihov delež aromatične vsebine je od 15- do 20-odstoten, vonj pa se obdrži od štiri do osem ur. Nekoliko manjši delež je v dišavah eau de toilette, in sicer od pet- do 15-odstoten, z vonjem, ki se obdrži nekaj ur. Najbolj razredčene so dišave eau de cologne in eau fraîche in zato tudi najugodnejše, so pojasnili na spletni strani Byrdie.

Za sestavo kompleksne in večplastne dišave je potrebna široka paleta not in večkratno testiranje obstojnosti, ki prav tako vplivata na ceno parfuma. Pomembno vlogo igrajo različne note, in sicer vrhnje, srednje ali srčne ter osnovne ali bazne note, ki odločajo, kako se bo vonj dišave razvil s časom nošenja.

Za izdelavo kakovostne dišave je potrebnega veliko testiranja. FOTO: Arhiv Delo

Vrhnje note so ponavadi lahke in sveže, na primer citrusne vonjave, kot so limona, bergamotka in pomaranča, ter lahke cvetlične note, kot so sivka, vrtnica in šmarnica. Vrhnje note izhlapijo v roku 15 do 30 minut.

V ospredje nato stopijo srednje note, ki se obdržijo med dve do štiri ure in predstavljajo srce dišave. Pogosto vključujejo cvetlične vonje, na primer jasmin, ylang ylang in neroli, sadne, kot so ribez, pasijonka, ananas, ter začimbne, na primer cimet, muškatni orešček, kardamom in črni poper.

Osnovne note sestavljajo temelj parfuma in se na koži obdržijo tudi od šest do osem ur. Gre za bogate in močne vonje, na primer jantar, mošus, tobak, pačuli in sandalovina.

Ne kupimo le parfuma, temveč tudi zgodbo in status

Na vrednost dišave vpliva prestižnost blagovne znamke, ekskluzivnost ali omejena količina parfuma ter embalaža. Luksuzne parfumske hiše investirajo v unikatne stekleničke, omejene kolekcije in sodelovanja s priznanimi oblikovalci ter znanimi osebnostmi.

Na spletni strani podjetja Luxury Society, ki sodeluje s prestižnimi znamkami, pravijo, da so embalaža, ročni načini pridelave in omejene količine dišave glavni vzroki, ki opravičujejo visoke cene parfumov.

K uspehu dišave pogosto prispevajo znane osebnosti kot obraz parfuma. FOTO: Lancôme/Press Release

Glede na raziskavo, ki so jo leta 2020 izvedli na portugalski Univerzi v Minhu, so kupci pripravljeni plačati višjo ceno za parfume, ki veljajo za prestižne, njihovi proizvajalci pa za zaupanja vredne. Kupci se najpogosteje odločijo za izdelek, ki jim prek večmilijonskega oglaševanja predstavi določeno zgodbo poleg same kvalitete vonja in luksuznega statusa.