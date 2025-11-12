Kamniške ulice so se vrnile v drugo svetovno vojno

Na Šutni v bližini središča Kamnika je več kot sto ljudi skandiralo protifašistična gesla in paradiralo po ulici s tablami z napisi Smrt fašizmu, Dol z zatiralci in Živela enotnost. Ni šlo za protest, temveč za največjo množično sceno iz produkcije slovensko-avstrijskega zgodovinskega filma Mila/Marija, ki ga snema avstrijska režiserka slovenskega rodu Andrina Mračnikar.

Dogajanje je postavljeno na avstrijsko Koroško v čas druge svetovne vojne, kjer se naslovna glavna junakinja Mila pridruži partizanskemu uporu proti nacizmu in si nadene partizansko ime Marija. V partizanskih vrstah se kmalu uveljavi in postane vodja enote, pri čemer mora sprejemati številne ključne odločitve.

A ko se po vojni vrne domov, ugotovi, da tudi zmaga ne pomeni, da se človek lahko neha upirati. Zgodba deloma temelji na zgodovini družine režiserke, ki je pred tem že posnela več dokumentarnih filmov o težavah slovenske manjšine v Avstriji. Pot do filma pa je vodila tudi mimo Peršmanove domačije. Kako, preberite v nadaljevanju.