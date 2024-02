Pater Simon Ašič o zdravilnosti leske

V letošnji prehitevajoči pomladi je cvetenje navadne, pa tudi okrasnih lesk, skoraj pri kraju, na zlatih mačicah, ki so moški cvetovi, čebele zaradi zgodnjega cvetenja nabirajo cvetni prah. V priročnikih o fitomedicini, zdravljenju s pripravki samoniklih ali gojenih rastlin, leska ni prav pogosto omenjena, uporabo njenih mačic, listov in skorje v zdravilne namene pa je opisoval pater Simon Ašič v svojih priročnikih o zdravilnih rastlinah.

Simon Ašič (1906-1992) je bil menih cistercijan, ki je velik del svojega življenja deloval v samostanu v Stični, za zdravljenje z rastlinami se je zanimal od mladih nog, od druge vojne naprej pa je znanje poleg praktičnih izkušenj pridobival tudi s pomočjo strokovne literature. Še danes je v krogih, ki se ukvarjajo s fitomedicino, zdravljenjem s pomočjo rastlin, pomembna zeliščarska avtoriteta, njegovim knjigam Pomoč iz domače lekarne I. in II. in Priročnik za nabiranje zdravilnih rastlin ob težavah zaupajo mnogi Slovenci.

V nadaljevanju povzemamo navedbe o zdravilnosti navadne leske iz priročnika Simona Ašiča Pomoč iz domače lekarne. Tisti, ki se morda sprašujete o varnosti leske, predvsem pripravkov iz mačic, katerih cvetni prah pri nekaterih ljudeh povzroča alergijo, lahko odgovore poiščete v članku Leska: alergeni v pelodu se s kuhanjem uničijo.

Čaj iz mačic priti gripi, listje proti driski

Simon Ašič zapiše, da so leskove mačice oz. čaj iz njih dobro zdravilo proti pljučnici in gripi, pri čemer tudi pospešujejo potenje. Priporoča, da si za ta namen pripravimo čaj iz polovice leskovih mačic in polovice lipovega cvetja.

Čaj iz leskovih listov in lubja pa služi za oblogo pri razjedah krčnih žil na golenih in pri hemoroidih, ustavlja pa tudi drisko. Kot prvo pomoč pri driski, če nas preseneti v naravi, svetuje zaužitje nekaj leskovih listov, če imamo pri sebi kos kruha, jih je bolje zaužiti skupaj z njim.

Lešniki dvigujejo krvni tlak

Pri lešnikih, ki so krepčilo pri izčrpanosti in slabokrvnosti, pa navaja, da lahko hitro dvignejo krvni tlak, zato niso primerni za ljudi, ki imajo težave z njim. Če nam kri sili v glavo, potem lešnikov raje ne jemo, posebej opozori.

Več na deloindom.si.