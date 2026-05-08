Pentagon objavil 160 tajnih dokumentov o NLP

Pentagon je danes objavil prvi sveženj več kot 160 tajnih dokumentov, ki opisujejo prijavljena opažanja neidentificiranih letečih predmetov vse do 40. let prejšnjega stoletja, poroča AFP.

Med dokumenti so poročila agentov FBI, Pentagona, Nase in drugih državnih institucij ZDA o opaženih letečih krožnikih, ognjenih kroglah.

»Ti dokumenti, skriti za oznakami tajnosti, že dolgo upravičeno spodbujajo ugibanja – in čas je, da jih ameriško ljudstvo vidi samo,« je v izjavi dejal obrambni minister Pete Hegseth.

Neidentificiran predmet v bližini Grčije, o katerem je oktobra 2023 poročal operater ameriške vojske, je viden kot del serije dokumentov o neidentificiranih zračnih pojavih (UAP), ki jih je ameriško obrambno ministrstvo objavilo 8. maja 2026. FOTO: Obrambno ministrstvo ZDA/posredovano prek Reutersa

»Nedavna poročila usposobljenih opazovalcev o tem pojavu še vedno pomenijo, da je zadeva predmet skrbi za poveljstvo,« piše v dokumentu. »Že nekaj časa nas skrbijo ponavljajoča se poročila o letečih krožnikih,« še navaja.

Drug dokument povzema izjave sedmih zaposlenih v ameriški zvezni vladi, ki so ločeno prijavili »več neidentificiranih anomalnih pojavov« v Združenih državah leta 2023.

»Verodostojnost poročevalcev in potencialno anomalna narava samih dogodkov skupaj uvrščata to poročilo med najbolj prepričljive v trenutni zbirki,« piše v opisu dokumenta, pri čemer se sklicuje na Pentagonov Urad za reševanje anomalij na vseh področjih.

Spet drug dokument je fotografija Nase iz misije Apollo 17 iz leta 1972, na kateri so vidne tri pike v trikotni formaciji. Pentagon v spremnem opisu navaja, da ni soglasja o naravi te anomalije, vendar pa nova, predhodna analiza kaže, da bi lahko šlo za fizični objekt.

V enem od primerov so tri skupine posebnih agentov zveznih organov pregona neodvisno opisale, kako so »na nebu videle oranžne ‘krogle’, ki so oddajale oziroma izstreljevale manjše rdeče ‘krogle’«.

V drugem primeru sta dva posebna zvezna agenta opazila »žarečo oranžno kroglo … nameščeno blizu skalnega vrha«. Temu poročilu je bila priložena umetniška upodobitev rdeče-oranžnega kroga z rumeno sledjo v spodnji tretjini.

Predsednik Donald Trump je februarja ameriškim zveznim agencijam naročil, naj začnejo identificirati in objavljati vladne dokumente, povezane z NLP in nezemljani, pri čemer je dejal, da je poteza »posledica izjemnega zanimanja javnosti«.

Da so nezemljani resnični je pred tem dejal tudi nekdanji predsednik ZDA Barack Obama, čeprav je priznal, da jih sam ni videl. Trump je tedaj dejal, da je Obama »razkril zaupne informacije, česar ne bi smel storiti«. Sam sicer o obstoju nezemljanov ni prepričan, je dodal.

Marca 2024 je sicer Pentagon objavil poročilo, v katerem je navedel, da nima dokazov, da bi bili NLPji nezemeljska tehnologija, saj se je veliko sumljivih opažanj izkazalo zgolj za vremenske balone, vohunska letala, satelite in druge običajne pojave.

Kritiki sicer menijo, da je objava dokumentov namenjena zgolj odvračanju pozornosti od vojne z Iranom in dokumentov o Jeffreyu Epsteinu.