Slovenci živimo in dihamo za naše športnike, ki nas z izjemnimi dosežki navdušujejo, da vsaj za kratek čas pozabimo na vsakdanjo realnost. Do 24. julija bodo oči uprte v naša kolesarska asa. Včeraj se je namreč začel sloviti Tour de France, za katerega se v zadnjih letih pojavlja pomenski ustreznik Francoska kolesarska pentlja.

Zakaj se je pentlja znašla v podomačenem imenu kolesarske dirke po Franciji, če je njen osnovni pomen »trak, zavezan v okrasni vozel z dvema zankama«? Ker je kolesarska pentlja prevedenka nemškega neuslovarjenega neologizma Fahrradschleife iz Fahrrad – »​kolo«, in Schleife – »​zanka, pentlja«, ki ustreza terminom v frc. Tour de France, it. Giro d'Italia, šp. Vuelta a España. Prevod s pentlja v novem pomenu »ne nujno krožno speljana in lahko tudi prekinjena, a zaključena trasa za kolesarjenje« je verjetno dopuščala njena metaforična raba, ko označuje cestišča, podobna pentlji ali zanki, kot ponazarja raba ceste se prepletajo v pentlje, predstavljena v SSKJ, ali pa Z izjemo dveh zelo kratkih odsekov po regionalni cesti je celotna pentlja speljana po slikovitih in mirnih poteh Bloške planote. Preden se je za križišče v Tomačevem ustalila oznaka krožišče Tomačevo, se je leta 1984 pisalo, da se tam gradi cestna pentlja.

Na Franu zveze kolesarska pentlja ne bomo našli, drugod na internetu pa se najdejo npr. naslov Bloška kolesarska pentlja, stavka Danes se začenja slovenska kolesarska pentlja in Slovenija ima po štirih letih spet zmagovalca domače kolesarske pentlje. Za Giro d'Italia se pojavlja prevod Italijanska pentlja brez pridevnika kolesarska, kar se ponavlja v slovenska pentlja (za kolesarsko dirko Po Sloveniji), španska pentlja (za Vuelta …), francoska pentlja (za Tour …).

Pentlja odraža le drobec v jeziku stalno delujočega pojava spreminjanja pomenskega, a tudi formalnega dela besed. Včasih se je pentlja glasila petlja …

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Metka Furlan.