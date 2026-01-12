Na Evroviziji rekordno malo držav, znano, kdaj bo nastopil Izrael

Letos po dolgem času v Sloveniji ne bomo z nestrpnostjo čakali na tekmovanje za pesem Evrovizije, saj naša država ne bo sodelovala. Na Dunaju so danes opravili žreb, Izrael, katerega sodelovanje je za mnoge sporno, pa bo nastopil na prvem polfinalu 12. maja.

Največji svetovni glasbeni dogodek v živo, ki ga prenaša televizija, vstopa v svojo 70. obletnico zaznamovan z doslej največjim političnim bojkotom – sodelovalo bo le 35 držav, kar je najmanj po širitvi števila udeleženk leta 2004. Izrael se bo pomeril s štirinajstimi drugimi državami, med nekdanjimi zmagovalkami Estonijo, Finsko, Grčijo, Portugalsko, Srbijo in Švedsko, za mesta v finalu 16. maja, je razkril žreb v dunajski mestni hiši.

V drugem predizboru, ki bo 14. maja, pa se bo za uvrstitev v finale potegovalo petnajst držav, med njimi nekdanje zmagovalke Azerbajdžan, Danska, Latvija, Norveška, Ukrajina in Švica. Iz vsakega predizbora se bo v finale uvrstilo deset pesmi z največ točkami, pri čemer se bodo sešteli glasovi strokovne žirije in občinstva.

Slovenijo je lani zastopal Klemen Slakonja. FOTO: Sebastien Bozon/AFP

Gostiteljica Avstrija ter največje finančne podpornice Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo imajo zagotovljen neposreden nastop v finalu. Javni zavodi na Islandiji, na Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji so že napovedali, da letos bojkotirajo tekmovanje.

Razmere so eskalirale zaradi široko razširjenih skrbi glede vodenja izraelske dveletne vojne v Gazi. Pojavili so se tudi sumi, da je bil sistem televizijskega glasovanja prirejen v korist Izraela, potem ko je ta na Evroviziji 2025 v Baslu z lahkoto prepričljivo zmagal v glasovanju občinstva in prejel izjemne serije najvišjega števila točk iz drugih držav.

Nekateri izdajatelji so opozorili tudi na vprašanja v zvezi z vrednotami EBU in svobodo medijev, saj je Izrael njihovim novinarjem preprečeval dostop do Gaze, hkrati pa v enklavi napadal palestinske novinarje in jih ubijal.

Izraelka Yuval Raphael je lani presenetljivo prejela največ glasov občinstva. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Članice EBU so sprejele ukrepe za izboljšanje glasovalnega sistema, okrepitev zaznavanja prevar in omejitev vladno podprtih promocijskih kampanj. Strokovne žirije glasbenih poznavalcev, ki so bile ukinjene leta 2022, se vračajo v predizbore, tokrat z razširjenimi in bolj raznolikimi sestavami, v katerih bodo tudi mladi žiranti, stari od 18 do 25 let.

Avstrija gosti tekmovanje na Dunaju, potem ko je avstrijski izvajalec JJ lani zmagal v Baslu v Švici. Avstrijski izdajatelj ORF pripravlja izvedbo leta 2026.