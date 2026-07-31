Pet opozoril, da je klimatska naprava tik pred okvaro

Klimatska naprava navadno ne odpove brez opozorila. Slabše hlajenje, nenavadni zvoki, neprijeten vonj, voda pod notranjo enoto ali nenadoma višji račun za elektriko lahko pomenijo, da potrebuje pregled. Včasih zadostuje že čiščenje zamašenih filtrov, pri mehanskih, električnih ali hladilnih težavah pa lahko odlašanje privede do precej dražjega popravila. Z rednim vzdrževanjem lahko naprava učinkovito deluje tudi 15 let ali več.

V celotnem članku na Deloindom.si preberite, kaj se lahko skriva za posameznim opozorilnim znakom, katere težave lahko preverite sami in kdaj je treba čim prej poklicati serviserja.