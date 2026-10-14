5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pri prehrani za sklepe ne obstaja eno samo živilo, ki bi čez noč spremenilo počutje. Veliko bolj smiselna je raznovrstna prehrana, v kateri se iz dneva v dan srečujejo različni viri beljakovin, sadje, zelenjava, polnovredna živila in dovolj tekočine. To je dobra novica: ni treba iskati zapletenih receptov, ampak ustvariti nekaj preprostih navad.

Spodnjih pet lahko brez večjih težav vključite v vsakdan – ne glede na to, ali tečete, kolesarite, obiskujete fitnes, hodite v hribe ali preprosto želite ostati aktivni.

Prehrana za sklepe je pomembna za aktiven vsakdan FOTO: Shutterstock

1. Krožnik naj bo vsak dan barvit

Barve na krožniku niso le estetski dodatek. Rdeča paprika, črni ribez, jagode, agrumi, kivi, brokoli, brstični ohrovt in šipek so med živili, ki vsebujejo vitamin C. Namesto da bi sadje in zelenjavo prihranili le za občasni »zdravi dan«, naj postaneta reden del obrokov.

Že paprika ob kosilu, pest jagodičevja v zajtrku ali brokoli ob večerji so izvedljive izbire.

2. Ne pozabite na živila, ki jih sodobni jedilnik pogosto izpusti

Kolagen je naravno prisoten v živilih živalskega izvora, zlasti v delih z več vezivnega tkiva. Med tradicionalne vire sodijo dolgo kuhane kostne juhe, ribja koža in mesni deli z več vezivnega tkiva. Nekoč so bila takšna živila pogostejši del domače kuhinje, danes pa mnogi izbirajo predvsem puste in hitro pripravljene kose mesa.

Zato je pametno jedilnik sestaviti tako, da ni omejen na vedno enake vire beljakovin.

Kolagen je naravno prisoten v živilih živalskega izvora FOTO: Shutterstock

3. Izbirajte raznoliko, ne le »fit«

Aktivni ljudje hitro zapadejo v rutino piščančjih prsi, riža in beljakovinskega napitka. Tak jedilnik je lahko praktičen, vendar ni nujno dovolj raznolik. Mlečni izdelki, sardele, jajca, mastne ribe, temno zelena listnata zelenjava, stročnice, oreščki, semena, ovseni kosmiči, kvinoja in rjavi riž prinašajo različna hranila in okuse.

Preprost pristop je rotacija: vsak teden zamenjajte vsaj en vir beljakovin, eno prilogo in dve vrsti zelenjave.

4. Tekočino načrtujte tako kot trening

Steklenico vode je lahko pozabiti, še posebej med sestanki, vožnjo ali opravki. Zato si vodo pripravite vnaprej: kozarec ob zajtrku, steklenica pri delu in pijača ob vadbi so preproste orientacijske točke.

Potrebe se razlikujejo glede na posameznika, vrsto aktivnosti, trajanje vadbe in temperaturo okolja. Cilj zato ni tekmovati v litrih, temveč oblikovati ritem, ki ga lahko ohranite tudi na dneve brez treninga.

Zadostna hidracija je pomembna za aktiven vsakdan FOTO: Shutterstock

5. Stavite na ponovljivost, ne na popolnost

En popoln obrok ne more nadomestiti tedna naključnih izbir. Enako tudi kos torte ne izniči sicer uravnoteženega jedilnika. Za dolgoročno rutino je bolj uporabno vprašanje: »Kaj lahko ponovim tudi prihodnji teden?«

Začnite z eno pripravljeno malico, eno dodatno porcijo zelenjave ali enim doma skuhanim kosilom več na teden.

Ko želite rutino dopolniti na preprost način

Uravnotežena in raznovrstna prehrana ostaja temelj. Ko želite prehransko rutino dopolniti, brez merjenja praškov in mešanja napitkov, lahko prehransko dopolnilo Swiss Gams preprosto vključite v svoj vsakdan. Ena kapsula na dan se zlahka umesti ob zajtrk, kosilo ali drug stalni del dneva.

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