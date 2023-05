Pet Slovencev potrebnih za to, kar zmore Slovenka

»An ban, pet podgan ...« In pet Slovencev nocoj v velikem finalu Evrovizije v Liverpoolu. Na njem bo mogoče sploh prvič, odkar so na Evroviziji pred slabima dvema desetletjema vpeljali predfinalne večere s finalnim vrhuncem, slišati slovenski moški vokal. Peterica iz skupine Joker Out bo v Liverpoolu odpela in odplesala Carpe diem, ki ga že znamo na pamet. Navijali bomo doma.

Začetek finalnega večera v Areni v Liverpoolu bo ob 21. uri, Carpe diem bo na vrsti 24., razplet finala se bo gotovo tudi tokrat potegnil v jutrišnjo nedeljo.

Slovenski pevci še nikoli v finalu

Opazno je, da so ertevejevci z letošnjim izborom uspeli narediti tako rekoč prvi korak k morebitnemu uravnoteženju spolnih kvot pri prebojih slovenskih predstavnikov v finalne večere Evrovizije. Odkar so leta 2004 uvedli predizbore, so bile namreč v finalih tega festivala le slovenske pevke. Pevci so se vselej zataknili v polfinalih.

Celo v letih pred uvedbo evrovizijskih predizborov so bili pevci iz samostojne Slovenije najuspešnejši, ko so se pretvarjali, da so Slovenke: leta 2002 so bile Sestre trinajste.

Letos kaže, da je za to, kar je na minulih izdajah s preboji v šest finalov uspelo Alenki Gotar, Maji Keuc, Tinkari Kovač, Lei Sirk, Marjetki Vovk in Zali Kralj (slednjima v družbi z Raayem in Gašperjem Šantlom, a sta oba na odru molčala), potrebna združitev moči in talentov kar petih Slovencev. Joker Out sestavljajo pevec Bojan Cvjetićanin, kitarista Kris Guštin in Jan Peteh, bobnar Jure Maček ter basist Nace Jordan. Danes bo njihov večer.

Sodeč po novicah iz zadnjih tednov so pri promociji svojega napeva in končni dodelavi nastopa trdo delali, vtis je, da največ od vseh dosedanjih slovenskih predstavnikov. Medtem smo Carpe diem, ki ob prvem poslušanju nemara ustvari pretirano generični vtis, slišali že tolikokrat, da smo ga vzeli za svojega. Sodeč po mnogih komentarjih na spletu člani zasedbe Joker out prepričajo predvsem z živim nastopom in odrsko karizmo.

Tudi nabiranje klikov na Youtubu jim gre dobro od rok. Posnetek njihovega četrtkovega nastopa v drugem polfinalu si je ogledalo že nekaj manj kot pol milijona ljudi.

Glasovanje bo znova razdeljeno med gledalce in nacionalne žirije

Sicer bo mogoče letos slišati in zatem glasovati za 26 različnih melodij in napevov. Med njimi bo po deset najbolje uvrščenih z obeh polfinanih večerov, pet predstavnikov držav s stalno možnostjo nastopa v finalu in predstavniki Ukrajine kot lanske zmagovalke. Voditelji večera bodo Alesha Dixon, Hannah Waddingham in Graham Norton iz Velike Britanije ter ukrajinska pevka Julia Sanina.

Glasovanje bo znova razdeljeno med gledalce in nacionalne žirije. Glasovali bodo v vseh sodelujočih državah, ki jih je 37, ob teh pa še v skupini preostalih, ki bo obravnavana kot ena država z oznako »ostali svet«. V tej skupini bodo lahko glasove oddali preko spleta esc.vote. Strokovne komisije bodo sicer skupaj podelile 2146 točk, gledalci pa nekaj več, ‍2204 točk.

Ob tem bomo gotovo lahko znova spremljali tradicionalno radodarno deljenje glasov sosedam in prijateljicam v okviru različnih evropskih taborov. Za spremembo ne bo medsebojne izmenjave 12 točk med Grčijo in Ciprom, saj si grški mladoletni »skavt« Victor Vernicos letos ni izboril vstopa v finale.

Seveda pa lahko medsebojno darežljivost znova pričakujemo višje na Balkanu, na področju nekdanje Jugoslavije. Ob Joker Out sta se v finale prebila tudi hrvaška zasedba Let 3 in srbski pevec Luka Ivanović alias Luke Black. Tudi pevka Albina Kelmendi, ki bo pela za Albanijo, je rojena na Kosovu.

Finale največjega glasbenega festivala na svetu, resda pretežno melodij, namenjenih hitri pozabi, bo znova zanimiv tudi za nas.