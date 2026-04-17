Smeh na sodišču: Čeferinove anekdote iz šestih desetletij odvetniškega življenja

Peter Čeferin: Z najnovejšo knjigo kratkih zgodb Smeh na sodišču se pisatelj odvetnik spet vrača v sodne dvorane.

Predstavitve knjige so se v prostorih Vivo na Dunajski cesti udeležili številni znani Slovenci, predvsem pa poleg družine Čeferinovi dobri znanci in prijatelji, od Milana Kučana, Zorana Jankovića, Darija Južne, Janeza Škrabca do Joca Pečečnika in številnih drugih. Prišli so tudi vsi slovenski zagovorniki kosovskih rudarjev v odmevnem procesu leta 1988, Jože Hribernik, Andrej Razdrih in Miha Kozinc, del četverice je bil seveda tudi Čeferin. FOTO: Matej Družnik

Pisateljevanje je za odvetnika Petra ­Čeferina prostočasna dejavnost, toda njegov knjižni opus presega okvire navadnega hobija: njegova najnovejša knjiga Smeh na sodišču, ki je pravkar prišla iz tiskarne, je že trinajsta po vrsti.­ To je bil tudi povod za današnje druženje za Bežigradom v Ljubljani, kjer so se ob avtorju zbrali dolgoletni znanci in sopotniki – ne le kolegi iz pravniškega okolja, temveč tudi številni drugi znani Slovenci. Posebno mesto so imeli njegovi otroci, Petra, Aleksander in Rok z družinami. Pri delu je Čeferin ugotovil, da za odvetnika ni dovolj, da diplomira na pravni fakulteti, temveč mora imeti tudi življenjske izkušnje. Kdor pozna pisatelja Čeferina, ve za njegove zbirke kratkih zgodb (Moje odvetniško življenje, Valat, Moje zgodbe ...), kriminalni roman Sodni ...