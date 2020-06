Peter Prevc skočil v zakonski jarem

Slovenski smučarski skakalec Peter Prevc in njegova leto mlajša srčna izbranka Mina Lavtižar, ki sta pred dvema letoma prvič postala starša sinu Ludviku, sta pretekli teden na Bledu stopila v zakonski jarem.Njegovi oboževalci in sledilci na družabnih omrežjih so se razveselili športnikove objave, da je s srčno izbranko stopil pred oltar, pod fotografijo pa zapisal: Za vedno.Skakalni as je tako na najlepši možen način izkoristil premor, ki ga je nenačrtovano povzročila epidemija novega koronavirusa, saj sicer med letom zaradi številnih obveznosti nima veliko časa. Kdaj bodo smučarski skakali letos uradno pričeli sezono se še ne ve, letošnja velika nagrada Mednarodne smučarske zveze pa naj bi se 21. avgusta začela v Visli.