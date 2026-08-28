Dnevni horoskop za petek, 28. 8. 2026

Oven

Danes se lahko znajdete v središču dogajanja, pri čemer bo vaša mreža poznanstev ključ do novih poslovnih priložnosti. Zlasti v popoldanskih urah bodite odprti za sodelovanje, saj vam lahko nekdo iz vašega kroga ponudi zanimivo rešitev ali posel. Previdno izbirajte, komu zaupate svoje načrte, kajti nenadni preobrati lahko vplivajo na vaše dolgoročne cilje.

Bik

Vaša kariera je danes pod drobnogledom. Nadrejeni bodo pozorni na vašo zanesljivost in natančnost, zato se izogibajte prenagljenim odzivom na delovne pritiske. Popoldan lahko prinese priložnost za dokazovanje, hkrati pa tudi več odgovornosti. Ohranite profesionalen odnos in ne dovolite, da vas napetosti spravijo iz tira.

Dvojčka

Pred vami je dan, ki spodbuja širjenje obzorij – bodisi prek izobraževanja, potovanj ali novih projektov. V poslovnem svetu se lahko pojavijo priložnosti za sodelovanje s tujino ali za predstavitev svežih idej, zato dobro premislite o dolgoročnih posledicah, preden investirate ali sprejmete novo ponudbo.

Rak

V ospredju so skupne finance, posojila in davčne zadeve. Dan je odličen za pregled pogodb, revizijo dolgov ali načrtovanje večjih finančnih premikov. Na poslovnem področju se izogibajte tveganim potezam ter se posvetujte s strokovnjaki, če je to potrebno. Domače okolje pa lahko zahteva več vaše pozornosti kot običajno.

Lev

Sodelovanje in partnerski odnosi so danes ključ do uspeha. Dogovori, pogajanja ali skupni projekti lahko prinesejo finančno korist, toda le, če boste znali prisluhniti sogovornikom. Izogibajte se obljubam, ki jih ne morete izpolniti, in poskrbite, da bodo vsi dogovori jasno zapisani.

Devica

Vaša moč je v organizaciji in analitičnem pristopu. Dan je idealen za optimizacijo poslovnih procesov, odpravljanje napak in načrtovanje proračuna. Rutinska opravila lahko danes prinesejo največje dolgoročne koristi, zato ne podcenjujte majhnih izboljšav.

Tehtnica

Kreativnost in strateško razmišljanje sta vaša aduta. Posebej dobro vam bo šlo na področjih, kjer sta pomembna inovativnost in jasna vizija – to so marketing, izobraževanje ali ustvarjalni projekti. Pomembno je, da svoje zamisli podprete z realnim načrtom ter se izognete nepremišljenim finančnim tveganjem.

Škorpijon

Družina in dom postajata pomembna tudi v poslovnem smislu – morda boste morali uskladiti zasebno in službeno življenje ali urediti nepremičninske oziroma dedne zadeve. Na delu se izogibajte prenagljenim odločitvam in si vzemite čas za premislek pred večjimi premiki.

Strelec

Vaša komunikacija je danes izjemno vplivna. Prepričljivi nastopi, predstavitve ali pogajanja lahko prinesejo preboj v karieri. Bodite pripravljeni na spremembe v načrtih ali na hitro reševanje težav, vendar vztrajajte pri jasnih in iskrenih dogovorih.

Kozorog

V ospredju so finance, pogajanja o plači ali dolgoročne naložbe. Vaša beseda ima težo, zato jo uporabite premišljeno v pogovorih z nadrejenimi ali poslovnimi partnerji. Dan je ugoden za strateško načrtovanje in utrjevanje finančne varnosti.

Vodnar

Danes ste v središču pozornosti – vaša samozavest in vodstvene sposobnosti so izrazitejše kot običajno. Izkoristite priložnosti za predstavitev svojih idej ali za prevzem novih odgovornosti. Premislite tudi o vlaganju v osebni razvoj, saj se lahko dolgoročno izkaže za zelo koristno.

Ribi

Lunin mrk v vašem znamenju prinaša zaključke in nove začetke. Na poslovnem področju se posvetite tihemu, a učinkovitemu delu v ozadju – zaključite stare projekte in se pripravite na naslednjo fazo. Izogibajte se javnim nastopom in večjim finančnim tveganjem, kajti danes štejejo bolj premišljene poteze kot vidni rezultati.

Splošna poslovna in karierna napoved za dan

Petek, 28. avgusta 2026, je dan za preudaren premik naprej. Lunin mrk v Ribah spodbuja zaključevanje zastarelih projektov ter odpira prostor za nove začetke. Največ uspeha bodo imeli tisti, ki bodo združili premišljenost, jasne dogovore in pripravljenost na sodelovanje. Družinske in osebne vrednote naj bodo temelj tudi poslovnih odločitev, kajti vztrajnost in realističen pogled na dolgoročne cilje prinašata trajne rezultate.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Drrpsharma, Economictimes, Indiatimes, Thekit.