Petkovo žrebanje lota osrečilo nekoga, ki je bogatejši za dobrih 700 tisoč evrov

Petkovo žrebanje lota je osrečilo nekoga, ki je listek kupil na bencinskem servisu v Kranju. Bogatejši bo za dobrih 700 tisoč evrov, so sporočili z Loterije Slovenija.

Dobitni listek nosi kombinacijo 2-17-22-26-33-41. Po plačilu 15-odstotnega davka v vrednosti slabih 126 tisoč evrov, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo srečnež bogatejši za 712.589,76 evra. Dobitnik lahko denar prevzame do 24. novembra.

Šestica je bila v okviru loto petka izžrebana prvič. Žrebanje lota običajno poteka ob sredah in nedeljah, Loterija Slovenije pa občasno organizira tudi petkova žrebanja z dodatnimi dobitki. Naslednji loto petek bo 25. septembra, ko bosta izžrebana dva avtomobila Volkswagen Tiguan 4JOY 1.5 TSI eHybrid, vsak s pripadajočim denarnim dobitkom v višini 10 tisoč evrov, so še sporočili z Loterije Slovenija.

Kranj letos nesporno vodi po številu vplačanih glavnih dobitkov pri lotu, saj so bili v tem mestu vplačani kar trije. Poleti sta bila v Kranju vplačana Šestica in dobitek 6 plus. V začetku septembra pa je bil izžreban dobitek 5 + 1 pri igri Eurojackpot v vrednosti 622.880,10 evra.

Dobitni listek nosi kombinacijo 2-17-22-26-33-41. FOTO: Damjan Žibert

Občina stalnega prebivališča dobitnika pri vsakem dobitku, višjem od 300 evrov, prejme 15-odstotni davek na dobitek. Ta sredstva so dodaten vir za financiranje lokalnih projektov in izboljšav, namenjenih občankam in občanom.

Samo lani so slovenske občine na takšen način svoje proračune okrepile za dobrih osem milijonov evrov. Največ sredstev je v lanskem letu prejela ravno Mestna občina Kranj, ki ji je pripadel davek od Jackpota v višini 37.344.472,10 evra, izžrebanega maja lani.