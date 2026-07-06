Petra Kolarič: Od mam danes pričakujemo, da bodo odgovorne za skoraj vse

Materinstvo je danes obdano z množico pričakovanj, nasvetov in pravil, zato se številne ženske spopadajo z občutkom, da nikoli niso dovolj dobre. Čeprav imajo na voljo več informacij kot katerakoli generacija pred njimi, jim prav obilica znanja pogosto nalaga še več odgovornosti. Poleg službe, skrbi za družino in gospodinjstva se od njih pričakuje, da bodo strokovnjakinje za vzgojo, prehrano, otrokov razvoj in čustveno podporo, ob tem pa še nenehno delale na sebi. Ni presenetljivo, da se številne mame soočajo z občutki krivde, dvomi vase in težnjo k popolnosti.

Petra Kolarič, raziskovalka področja materinstva, opozarja, da teh pritiskov ne gre razumeti zgolj kot osebni problem posameznic. Po njenem mnenju jih ustvarjajo predvsem družbena pričakovanja, miti o popolni materi in predstava, da je mama odgovorna za skoraj vse, kar se zgodi v otrokovem življenju. V intervjuju spregovori tudi o tem, zakaj so se zahteve do mam skozi desetletja postopoma povečevale, kako nanje vplivajo družbena omrežja, strokovni nasveti in kultura nenehnega izpopolnjevanja ter zakaj se občutek, da nikoli ne naredijo dovolj, pojavlja pri toliko ženskah.

V nadaljevanju na Onaplus.si preberite, kako lahko mame zmanjšajo občutke krivde, kaj razkriva raziskovanje o pojavu »mom shaminga« v Sloveniji in zakaj popolna mama v resnici ne obstaja.