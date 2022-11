Petsto let in 18 generacij ene same družine

»Vznemirljiva novica z Althorpa! Delila bom podrobnosti, vas gostila kot lastnica hiše vsak petek v novem videu. Že nekaj časa jih snemamo, mislim, da je čas, da vam jih pokažemo. Upam, da boste tako spoznali neverjetno zgodovino posestva,« je na instagramu zapisala Karen Spencer, žena grofa Charlesa Spencerja, brata britanske princese Diane. Družinsko posestvo Althorp, na katerem je pokopana tudi nekdanja valižanska princesa, se ponaša z več kot petstoletno zgodovino, zasebno zbirko umetniških del, pohištva in keramike.

Mini spletna serija Spencer 1508, ki jo je Charles Spencer s svojo tretjo ženo odprl na svojem kanalu na youtubu, bo odkrivala posebnosti družinskega posestva ter njegovih slavnih lastnikov in prebivalcev, o katerih sicer priča že krajši zgodovinski zapis na uradni spletni strani posestva. Četudi so o miniseriji znanega angleškega zgodovinarja – Spencer je magistriral iz sodobne zgodovine na Oxfordu, med drugim desetletje delal za ameriško mrežo NBC News, večkrat nastopil za History Channel in BBC ter napisal tri zgodovinske uspešnice – poročali v marsikaterem mediju, pa filmčki za zdaj več kot nekaj sto ogledov niso nanizali. Ni znano, zakaj so se Spencerji prav zdaj odločili za tako promocijo družinske dediščine, je pa res, da letos mineva 25 let od Dianine smrti.

Posestvo, ki poleg dvorca obsega tudi kmetije, gozdove in celo vasi, upravlja že 18. generacija Spencerjev. Po Charlesu, ki ga je z nazivom dobil po smrti svojega očeta leta 1992, naj bi ga prevzel njegov najstarejši sin (a ne tudi najstarejši otrok) Louis iz prvega zakona. Vpisano je med britansko kulturno dediščino in sodi med manj kot tri odstotke najpomembnejših zgodovinskih stavb (Grade I), vsako poletje se odpre tudi za javnost.

To je hiša, ki so jo poleg članov britanske kraljeve družine obiskale številne znane osebnosti, med njimi nekdanji prvi južnoafriški predsednik Nelson Mandela (novembra pred dvajsetimi leti je obiskal Dianin grob in v njen spomin zasadil drevo), Mihail Gorbačov, ki se je leta 2006 tu udeležil plesa fundacije svoje žene, nekdanji britanski premier Winston Churchill, daljni sorodnik princese Diane, pa naj bi v eni od protokolarnih spalnic te hiše začel pisati svoje spomine.

Najprej rejci ovac, nato slavni vojskovodje in politiki

Posestvo leži le deset kilometrov severozahodno od Northamptona v West Northamptonshiru in obsega kar 5300 hektarov. Hiša oziroma dvorec meri nekaj več kot 9000 kvadratnih metrov in ima 31 spalnic in plesno dvorano, družinska galerija pa se ponaša s pomembnimi umetninami, kot so Vojna in mir flamskega slikarja Anthonisa van Dycka iz leta 1637 in portreti kralja Karla I., ki je vladal v prvi polovici 17. stoletja.

Že naslov spletne serije razkriva letnico, ko je posestvo prešlo v družinsko last. Spencerji so bili v predtudorskih časih ovčerejci in so postali pomembni v 15. stoletju. Na Althorpu so najemali posestvo, še preden so tu leta 1508 začeli živeti. Tudi poslovni odnosi in poroke so sčasoma višali status družine, ki je v pol tisočletja navrgla kar nekaj politikov, vojskovodij, dvorjanov, članic družbene smetane. Že Robert, prvi baron Spencer (1570–1627), je postal eden najbogatejših ljudi v Angliji in je poznal kralja Jakoba I.

George John s konca 18. stoletja je imel eno največjih zasebnih knjižnic na svetu s kar 43.000 enotami. Njegov sin John Charles se je kot član parlamenta boril proti suženjstvu, bil je finančni minister ter soustanovitelj kraljeve kmetijske družbe in kmetijskega kolidža v Cirencestru, za njegovega brata Friderika, admirala, parlamentarnega poslanca in dvorjana, pa naj bi kraljica Viktorija trdila, da ima najlepše noge v Angliji, navaja spletna stran posestva. Znana prebivalka tega posestva je bila poleg princese Diane tudi Georgiana Spencer, vojvodinja Devonshirska, ki jo je zaigrala Keira Knightley v drami Vojvodinja leta 2008.

Charles Spencer v videih predstavlja prednika, nad katerima se je navduševal že v otroštvu. Eden je slavni general John Churchill, prvi vojvoda Marlboroughški, ki je bil skromnega porekla, a je zlasti z uspešnimi bitkami proti Francozom postal eden najpomembnejših in najmočnejših mož v Angliji zunaj kroga pripadnikov kraljevega dvora. V zahvalo je prejel Blenheim Palace, eno najbolj impozantnih stavb v Veliki Britaniji. Umrl je pred natanko 300 leti in je nastavil sorodno vez med družinama Spencer in Churchill.

Ded je v Charlesu videl naslednika

Letos mineva tudi sto let, odkar je Charlesov in Dianin dedek po očetovi strani Albert (Jack) Spencer prevzel Althorp. Kot se spominja Charles, so se ga kot otroci bali, nikoli se ni smejal, po njegovi zaslugi se je ohranila družinska dediščina. Ne samo da se ji je posvetil po tem, ko je bil ranjen v 1. svetovni vojni, tudi pozneje se ji kljub visokim davkom ni odrekel, kot so storile mnoge aristokratske družine v 50., 60. in 70. letih. Živel je skromno, pokojnino je porabljal za prevezavo knjig, popisal je sleherni predmet v hiši, iskal podatke, kdo ga je naročil ali kupil in ali so ga kdaj že popravljali.

Kot pripoveduje Charles v filmčku, je bil njegov ded bolj kustos kot aristokrat tradicionalnega kova, imel je tudi nenavaden hobi. Bil je sodelavec kraljevega kolidža za šivanje in vezenine, rad je šival, vezenine vgrajeval v stole. »Z mano je bil zelo prijazen, v meni je nekako videl prihodnost posestva. Pred kratkim sem videl njegovo pismo, v katerem je leta 1964, ko sem se rodil, zapisal, kako je vznemirjen, da ima vnuka. Mislim, da sva bila povezana, delila sva isto zanimanje za zgodovino in ta kraj,« pripoveduje Charles Spencer v eni od sob hiše Althorp, obdan s kipi.

Šele po dedovi smrti leta 1975, ko je posestvo in naziv podedoval Charlesov (in Dianin) oče John Spencer, se je družina preselila na Althorp. Do takrat so Spencerjevi živeli v Park Housu na posestvu britanske kraljeve družine Sandringham, oče je bil v kraljevi službi že za časa kralja Jurija VI., služil je tudi nedavno preminuli kraljici Elizabeti II. Princesa Diana se je v Park Housu leta 1961 rodila, njeni starši John in Frances Spencer so se šest let zatem ločili, leta 1969 tudi uradno. John se je leta 1976 poročil z Raine, grofico Dartmouthsko. Na Althorpu, na otoku sredi jezera, je princesa Diana dobila svoje zadnje počivališče, družina je za vsako leto njenega življenja posadila 36 hrastovih dreves.

Na Althorpu je princesa Diana dobila svoje zadnje počivališče. FOTO: wikipedija

Od leta 1998 do 2014, dokler ni 30 let dopolnil tudi Dianin mlajši sin princ Harry, je bila v hiši oziroma dvorcu Althorp na ogled stalna razstava 150 njenih osebnih predmetov; do tedaj so namreč njene osebne stvari pripadale bratu, potem so jih preselili v Kensingtonsko palačo, njen zadnji dom in tedanjo rezidenco njenih sinov.

V Althorpu pa ostaja njen spomenik in na njem njen citat: »Nič mi ne prinaša večje sreče kot to, da poskušam pomagati najbolj ranljivim v družbi. To je cilj in bistveni del mojega življenja – nekakšna usoda. Kdor koli je v stiski, se lahko zanese name. Prišla bom, kjer me bodo potrebovali.« Dopolnjujejo ga bratove besede, ki jih je izrekel na njenem pogrebu: »Zahvaljujemo se za življenje ženske, za katero sem ponosen, da jo lahko imenujem moja sestra: edinstvene, kompleksne, izjemne in nenadomestljive Diane, katere lepota, tako notranja kot zunanja, ne bo nikoli ugasnila v naših mislih.«