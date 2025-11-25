Peugeot 3008: sedem let pozneje

Evropski novinarji smo bili precej enotni in ga med vsemi avtomobili največkrat uvrstili na prvo mesto. Zbir vseh preostalih točk pa je bil dovolj bogat, da je 3008 z lahkoto osvojil prvo mesto.

Lani, torej sedem let pozneje, je na trg pripeljala tretja generacija. Če pomislimo, da je v bíti Peugeot 3008 star že skoraj dvajset let, je bila uvrstitev na tretje mesto v lanskem izboru za evropski avto leta spet odličen dosežek. Morda je višje uvrstitve Peugeot 3008 stalo dejstvo, da smo novinarji najprej preizkušali električne različice, šele pozneje pa tudi druge, predvsem klasično hibridno. Trenutno pač živimo v časih, ko se električni trg spet postavlja na noge, a tokrat se zdi malo drugače in za moje razmišljanje veliko bolj pravilno – najprej majhni in dostopni električni avtomobili, pozneje pa tudi večji in dražji.

FOTO: P Automobil Import

Prav zato je možnost izbire pogonskih agregatov ključna. Kupec pač potrebuje izbiro in tu ga Peugeot 3008 ne pusti praznih rok. Ob že omenjeni električni različici, kjer kupec lahko izbira med dvema različno velikima baterijama in tudi močema motorjev, je na voljo tudi priključni hibrid. Ta prinaša najboljše iz obeh svetov – vozniku je na voljo popolnoma električni pogon, s čimer se lahko s 3008 brezskrbno podaš tudi v »zelena« svetovna mesta, a do njih prideš z lahkoto tudi na račun pomoči bencinskega agregata. Tretja opcija pa je klasični hibridni pogon. Na novo zasnovani bencinski motor, menjalnik in električni motor tvorijo celoto, ki bo zadovoljila še tako zahtevnega kupca.

Pogled na številke zagotovo ne razkrije vseh adutov agregata, zato je še toliko lepše, ko te hibridni sklop preseneti v vožnji. Sam sem z novim agregatom odpeljal kar lepo število kilometrov, tako v mestu kot tudi na daljšo razdaljo. Tisoč kilometrov v dveh dneh je dovolj, da ugotoviš, kaj vse motor zmore. V nasprotju s prepričanjem, da hibridni pogon ni dovolj dober za avtocestna potovanja, je Peugeotov pogonski sklop, ki ponuja 107 kW moči, pravi lisjak. Prepriča te najprej z udobno in nezahtevno vožnjo, potem pa tudi z nadpovprečno dinamiko, ki je od prej omenjenih številk pravzaprav nisem pričakoval. Da se razumemo, 3008 ni dirkalnik, je pa v svoji tretji generaciji tudi z osnovnim pogonskim sklopom odličen potovalnik. Ko potrebuješ, je dovolj odziven, še bolj pa preseneti z umirjeno in tekočo vožnjo, kjer je sodelovanje s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom zares vredno pohvale.

Tu so Peugeotovi inženirji brez dvoma dobro opravili delo. Bencinski agregat z 1,2 litra je v svoji tretji generaciji precej izpopolnjen, kar naj bi zagotavljalo brezhibno in dolgotrajno delovanje. Hibridni robotizirani menjalnik z dvojno sklopko pa v novi podobi poleg mehanskih komponent vsebuje še izpopolnjeno elektronika in pa predvsem računalniški nadzor, da zares vse poteka gladko in brez težav. Električni motor z močjo 21 kW pa zagotavlja ravno prav moči, da je vožnja v vsakem trenutku zadovoljiva in dinamična.

FOTO: P Automobil Import

Vse omenjeno je dovolj, da me je Peugeot tretje generacije spet prijetno presenetil. Na poti sva bila sama in ni mi bilo dolgčas. Pogon je poskrbel za zares prijetno vožnjo, opremski paket GT pa za moje odlično počutje. Sicer je res tako, da je v primeru bogate opreme cena višja od osnovne, a včasih je bolje dodati kakšen evro, ker je potem splošno počutje v avtomobilu izrazito boljše.

Tu ne smem pozabiti še popolnoma nove notranjosti, kjer izstopa čisto nov i-Cockpit, Peugeotova zdaj že dodobra uveljavljena notranjost, ki prinaša tudi manjši volanski obroč. Notranjost je v celoti spremenjena, popolnoma nov osrednji zaslon, sredinska konzola in nove »klavirske« tipke, preko katerih si uporabnik lahko po lastni volji nastavlja različne bližnjice, pa zagotavljajo zares odlično vozniško izkušnjo. Sam dodajam še nekaj! Že v drugi generaciji me je prepričal Focalov zvočni sistem in tudi v tretji generaciji ne razočara. Še vedno je to sistem, ki ti za vplačan denar da največ od vseh avtomobilskih sistemov. O tem sem se že pred časom prepričal ob obisku Focalove tovarne, kjer sem bil kot otrok v trgovini z igračami.

FOTO: P Automobil Import

A čisto na koncu je bilo vseeno najlepše spoznanje, da sem se znova prepričal, da sem pred sedmimi leti pravilno glasoval. Že takrat je bil Peugeot 3008 odličen avto, zdaj pa je še izrazito boljši. In če namignem na nakupno priložnost, kjer je zdaj 3008 na voljo po novi nižji in zato zares odlični ceni, ki ji je dodano še sedemletno jamstvo, je zdaj zares pravi čas za nakup Peugeota 3008.

Sebastjan Plevnjak, žirant izbora Evropski avto leta

Naročnik oglasne vsebine je P Automobil Import d. o. o.