Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

Pickbox je že leta eden najzanesljivejših virov kakovostnih serij in filmov. Gledalcem omogoča edinstveno izkušnjo ob skrbno izbranih vsebinah z vsega sveta. Če vas zanima napeta dramska serija ali bi se sprostili ob humorističnih epizodah ali se poglobili v svet kriminalističnih miniserij, je knjižnica s pestro vsebino na Pickboxu pravi naslov.

Pickbox skozi TV-kanal in pretočno storitev omogoča dva načina gledanja, ki se popolno dopolnjujeta. Televizijski kanal Pickbox 1 s skrbno sestavljenim programom prinaša premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje hollywoodske in evropske produkcije s prepoznavnim poudarkom na britanskih detektivkah in skrivnostnih skandinavskih vsebinah. Program se ves čas prilagaja navadam gledalcev, zato na televizijskem kanalu prevladujejo naslovi, ki osvajajo tako kritike kot občinstvo. Pickbox 1 je idealna izbira za vse, ki preprosto radi vključite televizor in se prepustite izboru vsebin. V Sloveniji je Pickbox 1 dostopen izključno preko ponudnikov telekomunikacijskih storitev A1 TV, Telemach, Total TV in Telekom Slovenije. Za tiste, ki hočejo maksimalno prilagodljivost, je tu Pickbox NOW, platforma za pretočne vsebine, ki omogoča gledanje vsebin kadar koli in kjer koli. Bogata videoteka z ekskluzivnimi naslovi, rednimi dopolnitvami in intuitivnim pristopom je idealna za binganje brez oglasov in omejitev. Uporabnikom omogoča popolno svobodo pri določanju tempa in ritma gledanja. Pickbox NOW je dostopen na www.pickboxnow.com, preko pametnih televizorjev in mobilnih aplikacij, v Sloveniji pa tudi preko ponudnikov telekomunikacijskih storitev A1 TV, T-2, Telemach in Telekom Slovenije. Vse vsebine na Pickbox 1 in Pickbox NOW spremlja popolna jezikovna podpora. Dostopne so s slovenskimi podnaslovi, kar omogoča uživanje v serijah in filmih brez jezikovnih ovir.

Ob klasičnih filmskih favoritih in serijah, ki so zaznamovale televizijsko produkcijo, posebno mesto zavzemajo serije močne produkcije na platformi Apple TV, ki so ekskluzivno na programu televizijskega kanala Pickbox 1. Med najvidnejšimi naslovi izstopa vrhunska serija „Vid“ (See), ki je osvojila gledalce po vsem svetu po zaslugi edinstvenega koncepta, odlične igralske zasedbe in vizualno spektakularnega sveta. Zgodba je umeščena v daljno prihodnost, v kateri je človeštvo izgubilo sposobnost vida, družba pa se je prilagodila novemu načinu življenja. Ko se rodita dvojčka, ki vidita, se začne dramatičen boj za njun obstanek in hkrati za prihodnost celotne civilizacije. Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman) v vlogi Baba Vossa prinaša močno in s čustvi nabito upodobitev, inovativna koreografija, scenografija in režija pa ustvarjajo avtentično vzdušje, ki gledalcem omogoča popoln potop v ta neobičajni svet. Serija je med drugim osvojila vrsto nagrad in nominacij, med njimi nominacijo za emmyja za izredne vizualne učinke, kar je dodatna potrditev kakovosti in tehnične odličnosti produkcije.

Poleg ekskluzivnih naslovov Apple TV to sezono kanal Pickbox 1 prinaša izjemno ponudbo več kot 100 božičnih naslovov, skrbno izbranih, da bi vsi gledalci našli kaj zase. Bogat izbor je popoln za ustvarjanje toplega prazničnega vzdušja, sproščanje ob priljubljenih zgodbah ter skupno gledanje z družino in prijatelji ves december. Tako bodo prazniki še bolj posebni in zabavni. Vse božične filme najdete tudi na Pickbox NOW.

Naročnik oglasne vsebine je PICKBOX