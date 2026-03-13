Pikaču in njegovi prijatelji imajo 30 let

Pokemon je sestavljenka besed pocket (žep) in monster (pošast). Žepne pošasti so se rodile v Močidi, takrat še vasici blizu Tokia. Zamislil si jih je Satoši Tadžiri, ki so ga sošolci v 70. letih prejšnjega stoletja klicali Dr. Hrošč, ker je imel največjo zbirko žuželk. Kot najstnik je bil Satoši Tadžiri obseden z videoigrami, njegovo navdušenje je bilo tako veliko, da je s prijateljem Kenom Sudžimorijem, ki si je dal ime Game Freak, začel izdajati fanzin (publikacija, ki jo izdajajo amaterji, predvsem ljubitelji določenih književnih, glasbenih, filmskih in drugih žanrov).

Satoši Tadžiri si je zadevo zamislil takole: igralec, ki v igri postane trener pokemonov, poskuša ujeti čim več žepnih pošasti, z drugimi trenerji zamenja pokemone, ki jih še nima, in svojo ekipo izuri tako, da lahko premaga ekipo drugih trenerjev. Tadžiri je poskrbel za besede, Sudžimori za podobe.