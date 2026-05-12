Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

Ljubljanski grad, ki že vrsto let velja za eno najbolj obiskanih mestnih znamenitosti, obiskovalcem ponuja prelepe razglede, vpogled v zgodovino in raznolika doživetja, ki jih je mogoče občutiti z vsemi čuti. V petnajstih letih so na gradu pozdravili več kot 15 milijonov obiskovalcev, leta 2025 pa nekaj manj kot 1.300.000, kar potrjuje, da jim nikoli ne zmanjka idej, ki privabljajo vedno nove ljubitelje kulture, zgodovine, gastronomije in turizma. Del tega zanimanja gre namreč pripisati prav vsebinam, ki obisk preoblikujejo v nepozabno izkušnjo. Med njimi je tudi piknik med grajskimi trtami.

Skrite zgodbe med gradom in vinogradom

Na sončni strani Grajskega griča, kjer se razprostira več kot tisoč trt, se odpre čisto nov svet, ki deluje presenetljivo umirjeno glede na bližino mestnega središča. Grajski vinograd, zasajen leta 2016, danes obsega 1050 trt bele in rdeče sorte, med katerimi se vijejo poti in mehke travnate površine.

Do vinograda ne pridemo neposredno, temveč se pot začne ob gradu, natančneje na mostu pred vhodom v grad, kjer obiskovalce piknika najprej sprejme vodnik. Skupaj se sprehodimo skozi drevored in proti Plečnikovim Šancam, kjer se pogled odpre proti mestu, obenem pa se potopimo tudi v zgodbo arhitekta, ki je grajski prostor umestil v širšo urbano celoto. Ko pot zavije v gozd, hrup mesta počasi potihne in napoči čas za odklop v zeleni oazi nad mestom.

Oddih s polnim okusom

FOTO: Blaž Žnidarič

Ko z vodnikom prispemo med trte, je vodenega dela doživetja konec in začne se prava romantična poletna avantura. Razporedimo se po prostoru za piknik med trtami, odpremo košare in si postrežemo z lokalnimi dobrotami. Piknik košara vsebuje izbrane mesnine, sire, zeliščne namaze, sezonsko solato, kruh, sadje in sladico, ob tem pa še limonado, vodo in posebnost piknika – svojevrstno grajsko vino. Snovalci doživetja so pripravili preprosto, a premišljeno kombinacijo okusov, ki lepo dopolnjuje sproščeno druženje v objemu grajskega okolja.

Vino ima pri tem posebno mesto. Grajski vinograd je namreč del celotne zgodbe. Od prve trgatve leta 2018 do danes so ustekleničili več kot 8000 steklenic vina. Lani so opravili že osmo trgatev in napolnili nekaj več kot 1200 steklenic grajskega belpina in rdečegrajca letnik 2024. Na dvorišču imajo tudi grajsko trto, potomko najstarejše trte z mariborskega Lenta, ki povezuje vinogradniško dediščino Slovenije z grajskim okoljem.

Idilična kulisa za večerni piknik

V vinogradu obiskovalci lahko uživajo brez hitenja. Bi radi samo posedali in se predajali razgledom? Razgrnite odejo med trtami in si privoščite izbrane jedi iz košarice ali pa se sprehodite po mehki travi med trtami, natočite si kozarec grajskega vina in se prepustite popoldanskemu pogledu na kuliso pod vami. Mesto je od tu dovolj blizu, da ga prepoznate, in dovolj daleč, da za nekaj časa izgubi svojo mestno ostrino.

Prav v tem je čar piknika med grajskimi trtami, ki je zasnovan za druženje ob slastnih prigrizkih in žlahtni kapljici. Piknik je lahko odličen sobotni oddih, lahko pa uvod v daljši grajski dan: z ogledom razstave, obiskom razglednega stolpa, postankom v Grajski kavarni ali večernim dogodkom pod grajskim nebom. Kdor si želi nadaljevati potep, se lahko po vrnitvi z griča spusti še v staro mestno jedro, kjer se grajski vtisi lepo povežejo s ponudbo Stare Ljubljane, nabrežij in poletnega utripa mesta.

Za romantike, nostalgike in ljubitelje dobre kulinarike

Zadnje sobote v mesecu od maja do septembra ponujajo priložnost za sproščeno druženje v vinogradu Ljubljanskega gradu. FOTO: Blaž Žnidarič

Piknik med grajskimi trtami je vrhunska izbira za pare, ki iščejo nekaj drugačnega za preproste trenutke v dvoje ali pa v izbrani družbi, saj se za doživetje lahko odločijo tudi manjše skupine.

Hkrati je ponudba blizu tudi tistim, ki jih ob kulinariki zanima grajska zgodovina. Sprehod skozi Šance, pot skozi gozd in zaključek ob grajski trti obiskovalce povežejo z različnimi zgodbami gradu – od Plečnikove vizije do vinske dediščine, ki jo danes nadaljuje Grajski vinograd.

Seveda pa piknik ni omejen le na romantiko. Primeren je tudi za prijatelje ali manjše skupine, ki želijo soboto preživeti drugače, pobegniti iz mesta in ga v resnici sploh ne zapustiti.

Izbrani termini v letu 2026 Piknik med grajskimi trtami traja dve uri in poteka vsako zadnjo soboto v mesecu od maja do septembra: sobota, 30. maja 2026 , od 15. do 17. ure,

, od 15. do 17. ure, sobota, 27. junija 2026 , od 17. do 19. ure,

, od 17. do 19. ure, sobota, 25. julija 2026 , od 17. do 19. ure,

, od 17. do 19. ure, sobota, 29. avgusta 2026 , od 17. do 19. ure,

, od 17. do 19. ure, sobota, 26. septembra 2026, od 15. do 17. ure.

Vstopnice lahko kupite na spletu, pri vznožju vzpenjače ali grajski blagajni. Nakup vstopnice je možen najkasneje 48 ur pred izbranim terminom. Rezervacije in podrobnosti preverite na spletni strani Ljubljanskega gradu

