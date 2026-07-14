Pilot med letom na nebo napisal »Dolgčas mi je«

Pilot lahkega letala je med dveurnim testnim letom napisal »Dolgčas mi je«, njegova nagajiva pot leta pa se je prikazala v spletni aplikaciji za sledenje letalom Flightradar24. Letalo družbe Ravenair je v soboto vzletelo iz Liverpoola ob 11.30 po lokalnem času, nato pa poletelo okoli polotoka Wirral, nad Cheshirom in severnim Walesom, poroča Flightradar24, na katerega se sklicuje britanski BBC.

Pilot je med letom napisal Dolgčas mi je (I'm bored). FOTO: flightradar24

Letalska družba je sporočila, da je inštruktor letenja, star okoli 20 let, po opravljenem servisu vzel letalo piper tomahawk na testni polet; vrnil se je ob 13.30, poroča BBC. Vodja operacij pri Ravenairu Wayne Barrett je dejal: »Mislim, da je bilo pilotu res dolgčas, saj je bil to le testni polet. Moram pa reči, da je bilo to precej spretno letenje.«

Kakor je povedal Barrett, so letalu zamenjali valj v motorju. »Ko se to zgodi, letalo odpeljemo na testni polet, da se prepričamo, da je vse v redu. Pilotu je bilo očitno dolgčas, ampak verjetno se je moral na koncu zelo osredotočiti, da je lahko črkoval besede. Pilot se zaradi tega ni znašel v težavah, res pa je, da smo bili deležni velike pozornosti. Letalo je zdaj na varnem v hangarju, pilot pa ima prost dan,« je sklenil vodja operacij pri Ravenairu, družbi, ki ponuja najeme letal, čarterske lete in servisne storitve, ima pa tudi letalsko šolo.