Pilot po napadu kopilota: Kaj se je dogajalo v pilotski kabini

Letalo FlyDubai na poti iz Dubaja proti Tel Avivu je bilo v sredo le nekaj trenutkov oddaljeno od katastrofe, ko je kopilot napadel in zabodel kapitana Smita Machchharja. Kljub hudim poškodbam je indijskemu pilotu uspelo odpreti vrata pilotske kabine, skozi katera so nato vstopili potniki in pomagali obvladati napadalca.

Machchhar je danes v pogovoru z indijskim premierom Narendro Modijem opisal, kako se je v odločilnem trenutku boril za svoje življenje in hkrati poskušal rešiti življenja drugih. »Vedel sem, da letalo pada ... padel sem na tla. Rekel sem si: vrata so tam, samo odpri jih. Uspelo mi je in ljudje so vstopili.«

In še: »Boril sem se za svoje življenje. A v nekem trenutku sem spoznal, da bodo potniki umrli, če ne vstanem ...« Pilot je sicer še v bolnišnici v Abu Dabiju. Pogovor prek videoklica je trajal približno deset minut in je bil objavljen na kanalih indijskega premiera.

Incident se je zgodil na letu družbe FlyDubai FZ1073, na katerem je bilo več kot 170 ljudi. Letalo je približno dve uri in pol po vzletu iz Dubaja začelo nenadoma izgubljati višino. V kratkem času je izgubilo več kot 5000 metrov višine, posadka pa je najprej poslala signal v sili, nato še kodo 7500, ki označuje ugrabitev oziroma nedovoljen poseg v letalo.

Po navedbah CNN je letalo v približno 35 sekundah izgubilo skoraj 6100 metrov višine in doseglo hitrost skoraj 1120 kilometrov na uro. Potniki so opisovali, da je letalo nenadoma začelo padati in se nekoliko vrteti, na krovu pa je zavladala panika. Nekateri so bili prepričani, da bodo umrli.

Skulptura indijskega umetnika na plaži Puri v indijski Odishi. Kot poklon pilotu in z željami, da se hitro pozdravi. FOTO: AFP

Vloga potnikov

Machchhar je poudaril tudi vlogo drugih potnikov in članov posadke: »Vsi drugi so imeli enako pomembno vlogo.« Ko so potniki vstopili v pilotsko kabino, so pomagali obvladati napadalca. Nadzor nad letalom sta prevzela dva pilota, ki sta bila med potniki.

Letalo je potem varno pristalo v Tabuku na severozahodu Savdske Arabije. Machchharja so odpeljali v tamkajšnjo bolnišnico, nato pa prepeljali v Abu Dabi, kjer je po navedbah indijskih oblasti v stabilnem stanju in dobro okreva.

CNN poroča, da so bili prizori v pilotski kabini po napadu krvavi, Machchhar pa je hudo poškodovan ležal na tleh. Med potniki, ki so pomagali pri obvladovanju napadalca, je bil tudi zdravnik, ki je poškodovanemu pilotu nudil pomoč.

39-letni Smit Machchhar je pilot 17 let, od leta 2022 pa leti za FlyDubai; pred tem je več kot desetletje delal pri indijski družbi SpiceJet. Z ženo živita v Dubaju in imata dva otroka. Kolegi in prijatelji ga opisujejo kot mirnega, zbranega in prijaznega človeka, ki je bil vedno pripravljen pomagati drugim.