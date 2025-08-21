Pippo Grande, Pippo Nazionale, Superpippo

V nadaljevanju preberite:

Pippo Baudo je samo en in neponov­ljiv. Tako je dejal italijanski pevec Al Bano pred včerajšnjim pogrebom v rojstnem Militellu. Pohvale in superlativi po Baudovi smrti (zaradi pljučnice in srčnega zastoja) kar dežujejo: ugasnil je svetilnik, kralj italijanske televizije, televizijska legenda, »maestro« vsem, profesionalec, ki je spoštoval občinstvo in vsakega sogovornika, preprosto – Superpippo. Včeraj popoldne so ga z vsemi častmi pokopali v rojstnem kraju Militello, pogrebne slovesnosti je neposredno prenašala italijanska nacionalna televizija Rai, ki že ves teden predvaja spomine in odlomke iz njegovega dela.