    Pippo Grande, Pippo Nazionale, Superpippo

    Včeraj popoldne so z vsemi častmi pokopali Pippa Bauda, kralja italijanske televizije, ki je trinajstkrat vodil sanremski festival.
    Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo je bil rojen 7. junija 1936 in je doštudiral pravo, vendar ostal pri glasbi in spektaklih. FOTO: Lapresse Gian Mattia Dalberto/Sipa
    Galerija
    Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo je bil rojen 7. junija 1936 in je doštudiral pravo, vendar ostal pri glasbi in spektaklih. FOTO: Lapresse Gian Mattia Dalberto/Sipa
    Boris Šuligoj
    21. 8. 2025 | 05:00
    5:14
    V nadaljevanju preberite: 

    Pippo Baudo je samo en in neponov­ljiv. Tako je dejal italijanski pevec Al Bano pred včerajšnjim pogrebom v rojstnem Militellu. Pohvale in superlativi po Baudovi smrti (zaradi pljučnice in srčnega zastoja) kar dežujejo: ugasnil je svetilnik, kralj italijanske televizije, televizijska legenda, »maestro« vsem, profesionalec, ki je spoštoval občinstvo in vsakega sogovornika, preprosto – Superpippo. Včeraj popoldne so ga z vsemi častmi pokopali v rojstnem kraju Militello, pogrebne slovesnosti je neposredno prenašala italijanska nacionalna televizija Rai, ki že ves teden predvaja spomine in odlomke iz njegovega dela.

