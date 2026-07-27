Piratsko verzijo Odiseje si je na omrežju X ogledalo več milijonov ljudi

Hollywoodski hit letošnjega poletja je že pricurljal na splet. Na družbenem omrežju X se je pojavila visokokakovostna piratska verzija filmske uspešnice Odiseja Christopherja Nolana.

Objava piratske različice se je prejšnji konec tedna hitro razširila po omrežju. Preden so jo konec tedna odstranili, si jo je uspelo ogledati več kot trem milijonom ljudi.

»Takoj ko smo izvedeli za nepooblaščeno objavo filma, smo nemudoma sprožili postopke za njegovo odstranitev. Kršitve avtorskih pravic jemljemo zelo resno in bomo uporabili vsa ustrezna pravna sredstva za zaščito naših vsebin in pravic intelektualne lastnine,« so sporočili iz studia Universal.

Čeprav je bil posnetek umaknjen z omrežja X, ki je v lasti oligarha Elona Muska, je film še vedno dostopen na piratskih straneh. Ni znano, kako je piratska kopija skoraj tri ure dolgega filma prišla v javnost, poroča The Guardian.

Film režiserja Nolana je prejel odlične ocene, vendar je bil tudi tarča kritik. Slednje se že nekaj časa vrstijo tudi na omrežju X, kjer je Musk zapisal, da je »Christopher Nolan izgubil svojo integriteto«, ker je za vlogo lepe Helene izbral temnopolto igralko Lupito Nyong'o.

Nolan je na očitke glede izbire igralcev odgovoril, da so tovrstne kritike »del posla«. »Takšne razprave, ki potekajo, še preden ljudje film sploh vidijo, so vedno nepomembne, saj nihče od tistih, ki o tem razpravljajo, še ne ve, kakšen film v resnici je,« je še dejal.

Režiser Nolan je na očitke glede izbire igralcev odgovoril, da je takšna kritika »del posla«. FOTO: Melinda Sue Gordon/universal Pic

Musk je nato tudi že objavil posnetek ustvarjen z umetno inteligenco Grok Imagine in zatrdil, da bo do konca leta ustvaril novo verzijo Homerjeve Odiseje, ki bo zgodovinsko natančen in skladen s Homerjevim izvirnikom.

Podoben film, ustvarjen z UI sicer že obstaja, a je naletel večinoma na kritike. Musk je med drugim izkazal tudi zanimanje za financiranje nove ekranizacije Odiseje, ko se je strinjal s predlogom uporabnika družbenega omrežja, naj režiserju Melu Gibsonu nameni sto milijonov dolarjev za »zgodovinsko natančno« verzijo filma.

Številni komentatorji so sicer opozorili, da Gibsonovi filmi kot so Pogumno srce, Apokalipto, Patriot in Kristusov pasjon, ne slovijo ravno po zgodovinski natančnosti.

Brezplačna dostopnost spektakla na svetovnem spletu pa ni bistveno vplivala na obiske kinodvoran. Hollywoodski spektakel, ki je stal približno 219 milijonov evrov, je v zgolj desetih dneh po izidu že zaslužil skoraj 560 milijonov evrov.