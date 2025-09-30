Pisateljica J. K. Rowling kritizira igralko Emmo Watson

Pisateljica J. K. Rowling in igralka Emma Watson se poznata že dolgo, saj je prva napisala zbirko osmih romanov Harry Potter, druga pa je kasneje igrala v istoimenskih filmih, toda njun odnos sedaj zaznamujejo nasprotujoča si stališča glede transspolnih oseb.

J. K. Rowling je na platformi X objavila skoraj 700-besedni odgovor na najnovejše pripombe Emme Watson o njunem dolgotrajnem sporu. »Emma Watson in njeni soigralci imajo vso pravico, da sprejmejo ideologijo spolne identitete,« je zapisala slavna pisateljica. »Takšna prepričanja so zakonsko zaščitena in ne bi želela, da bi jim zaradi njih grozila izguba dela, nasilje ali smrt.«

Pisateljica je namreč zelo kritična do transspolnih pravic – oziroma natančneje, do nekaterih politik in zakonodajnih sprememb, ki širijo pravno priznanje spola na osnovi samoidentifikacije. Sama sebe opisuje kot »gender critical« (kritična do ideologije spola), saj je prepričana, da bi popolna odprava razlikovanja med spoloma ogrozila varnost žensk v enospolnih prostorih (npr. na straniščih, zatočiščih, zaporih), torej povsod, kjer bi moški lahko zlorabili sistem samoidentifikacije.

Zaščitniške drže ni več

Watsonova je namreč skupaj s soigralcema Danielom Radcliffom in Rupertom Grintom že pred časom javno izrazila nestrinjanje s stališči J. K. Rowling do spola. Leta 2020 je denimo objavila tvit: »Transspolne osebe so to, kar pravijo, da so, in zaslužijo si živeti svoje življenje brez nenehnih vprašanj ali oporekanja, da niso to, kar pravijo, da so.« Leta 2022 pa je Watsonova na podelitvi filmskih nagrad Bafta pomenljivo izjavila: »Tukaj sem za vse čarovnice.«

Rowlingova je tokrat dejala, da je do nedavnega čutila »nekakšno zaščitniško držo« do Watsonove in njenih soigralcev, ki jih pozna že od njihovega desetega leta, ter dodala, da je »večkrat zavrnila povabila novinarjev, naj komentira Emmine besede«. Zraven je še zapisala, da ima igralka »tako malo izkušenj z resničnim življenjem, da je nevedna o svoji nevednosti«.

Za konec pa je pisateljica primerjala še svojo preteklost z vsemi privilegiji Emme Watson. »Pri štirinajstih nisem bila multimilijonarka. Živela sem v revščini, ko sem pisala knjigo, ki je Emmo proslavila,« je zapisala Rowlingova. »Zato iz lastnih izkušenj razumem, kaj pomeni razgradnja ženskih pravic, pri kateri Emma tako navdušeno sodeluje.«