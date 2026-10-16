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    Zanimivosti

    Kdo je unovčil padec Tadeja Pogačarja? Izginjajo tudi otroci

    Tedensko pismo urednika portala Delo.si prinaša pregled dogajanja v tem tednu in pogled v naslednje dni.
    Kitajski predsednik Xi Jinping bi lahko kmalu sprejel velik energetski izziv. FOTO: Florence Lo/Reuters
    Galerija
    Kitajski predsednik Xi Jinping bi lahko kmalu sprejel velik energetski izziv. FOTO: Florence Lo/Reuters
    Jernej Suhadolnik
    16. 10. 2026 | 18:15
    16. 10. 2026 | 18:15
    6:49
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Spoštovane bralke in bralci, Vas zanima, kako oplemenititi svoj denar in kako se obnašajo kapitalski trgi? Bankirji, skladi in borze iščejo odgovor, kako povezati slovenski in hrvaški trg ter izkoristiti tokenizacijo in kripto. Na tej povezavi preverite njihov utrip in dogodku, ki ga bomo v torek organizirali v Zagrebu. V nadaljevanju pisma ne zamudite najboljših zgodb tega tedna.

    Otroci izginjajo iz družin

    Odlično finančno znanje vedno pride prav, toda v resnici bo tudi to zaman, če ne bomo našli odgovora na naslednji izziv: otroci izginjajo iz družin, izginjajo iz naše predstave o normalnem življenju. Rodnost pada, toda razlog niso le stanovanja, denar in poznejše zveze. Ključno vprašanje je neprijetno: smo nizko rodnost že spremenili v družbeno normo? Odgovor na tej povezavi.

    Papež Leon FOTO: Ciro De Luca/Reuters
    Papež Leon FOTO: Ciro De Luca/Reuters

    Velik izziv je sprejel tudi papež, ki ima pljučnega raka. Kaj pomeni njegova diagnoza? Leon XIV. ima pljučni adenokarcinom, najpogostejšo obliko pljučnega raka, ki se lahko pojavi tudi pri nekadilcih in dolgo ne povzroča težav. Tumor so odstranili kirurško, kar odpira ključno vprašanje: kaj to pove o stadiju bolezni in možnostih ozdravitve? Pojasnjuje zdravnica z Golnika. Več na tej povezavi.

    Dodatne zgodbe za Delove bralce in gledalce

    Kje se solidarnost sploh konča? RTV danes, jutri morda bolnišnice in šole. Anja Intihar opozarja, da zamisel o prostovoljnem RTV-prispevku odpira širše vprašanje: lahko vsak sam izbira, katere skupne institucije bo financiral? Njena poanta je provokativna: ko solidarnost postane stvar osebnega menija, začne razpadati ideja skupnosti. Zgodba na tej povezavi.

    Kitajski predsednik Xi Jinping bi lahko kmalu sprejel velik energetski izziv. FOTO: Florence Lo/Reuters
    Kitajski predsednik Xi Jinping bi lahko kmalu sprejel velik energetski izziv. FOTO: Florence Lo/Reuters

    Sodelovanje medijske hiše Delo z uglednimi partnerji, kakršna sta Economist in Financial Times, lahko veseli bralce. Ponujamo poglobljene analize globalnih izzivov. Tokrat vam predlagam v branje presenetljivo zgodbo s Kitajske. Kitajska je dolgo obvladovala naftno krizo, zdaj se ji račun vrača z obrestmi. Kaj bo izbrala Kitajska – in koliko bo to stalo ves svet? Zgodba na tej povezavi.

    Kdo je unovčil padec Tadeja Pogačarja?

    Logarjevi Demokrati pred vrati parlamenta. Prehiteli bi jih celo Pirati in SNS. Barometer Mediane kaže neprijetno sliko za Anžeta Logarja. SDS ostaja prva, Svoboda ji sledi tesneje kot septembra. Je to le slab mesec za Demokrate – ali opozorilo, da njihov politični prostor kopni? Analiza in odgovori na tej povezavi.

    Anže Logar, minister za gospodarstvo, delo in šport FOTO: Blaž Samec
    Anže Logar, minister za gospodarstvo, delo in šport FOTO: Blaž Samec

    Miha Hočevar je opravil analizo kolesarskega leta 2026. Pogačar je kljub predčasnemu koncu sezone daleč pred vsemi, naš sogovornik kot edino resno dolgoročno grožnjo vidi 20-letnega Seixasa. Slovence veseli preboj Omrzela, največja neznanka ostaja Roglič. Bo po izvrstnem finišu kariere še vztrajal – ali smo ga na domačem EP videli zadnjič v velikem slogu? Več na tej povezavi.

    Kolesarstvo, zmage v svetovni seriji 2026
    Kolesarstvo, zmage v svetovni seriji 2026

    Hollywoodski velikan vzljubil Slovenijo, Union in Cankarja. Samo helikopterja mu ne dajte. Ólafur Darri Ólafsson je vajen velikih produkcij, v Sloveniji pa ga niso osvojile prikolice in rdeče preproge, ampak ljudje, pivo in podobnost z Islandijo. Med snemanjem je bral Cankarja, pil Union in ugotovil, da se Slovenci znamo smejati lastni majhnosti. Zanimiva zgodba na tej povezavi.

    Sobotna priloga: prvi mož skupine Fortenova

    Mercator ni naprodaj. Tuš je odpadel, ker se je posel med čakanjem pokvaril. Fabris Peruško pravi, da je Mercator eden ključnih delov Fortenove, skoraj brez dolga in bolj donosen kot nekoč. Prodaje ne načrtujejo, namesto tega prihajajo nova logistika, prenove in naložbe. Zakaj je propadel prevzem Engrotuša – in ali lahko slovenski trg prenese toliko trgovcev? Intervju že danes na tej povezavi.

    Fabris Peruško med intervjujem v Zagrebu. FOTO: Voranc Vogel
    Fabris Peruško med intervjujem v Zagrebu. FOTO: Voranc Vogel

    Nedelo: Zgodovino pišemo na novo

    Dedek Mraz proti Božičku, Triglav proti piramidam. Izar Lunaček očitno ne pozna zavor, pripravlja duhovit projekt, v katerem bo na novo napisal zgodovino Slovenije. Pred tem je dedka Mraza spremenil v zagrenjenega akcijskega junaka, ki se spopade z Božičkom in tujim kapitalom. Koliko resnice sploh potrebujemo, da nastane dobra zgodba? Več na tej povezavi.

    Izar Lunaček FOTO: Matej Družnik
    Izar Lunaček FOTO: Matej Družnik

    Video: plače učiteljev, manjši dizli in hrana

    Spoštovani gledalke in gledalci, odlično so se prijele kratke video vsebine, v katerih pojasnjujemo aktualne izzive v Sloveniji in širše. V ogled vam ponujam tri, in sicer: preverili smo plače učiteljev po Evropi, kje kotirajo slovenski učitelji? Odgovor na tej povezavi. Zakaj manjši avtomobili na dizelski pogon izgubljajo kupce? To lahko izveste na tej povezavi. In pesticidi? Veste, da so lahko v hrani tudi steklo in baterije? Preverili smo tudi to, kliknite na to povezavo.

    Dr. Janez Vodiškar, otroški srčni kirurg. FOTO: Luka Maček
    Dr. Janez Vodiškar, otroški srčni kirurg. FOTO: Luka Maček

    Srce novorojenčka je veliko kot oreh. Kirurg si napake ne more privoščiti niti za milimeter. Otroški srčni kirurg Janez Vodiškar operira strukture, velike le nekaj milimetrov, popravek pa mora zdržati desetletja in rasti skupaj z otrokom. Kako sploh operirati tako majhno srce – in kdaj slovenski zdravniki pomoč poiščejo v tujini? Presunljiv odgovor na tej povezavi.

    Vprašanje tedna

    Veste, da se približuje sezona zimskih športov? Tekmica Nike Prevc je šokirala z izjavo, da je noseča. Zanimiva zgodba na tej povezavi.

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    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
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    Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
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    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    VARNOST

    To je večja grožnja, kot si predstavljate

    Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
    Promo Delo 12. 10. 2026 | 12:41
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    Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    13. 10. 2026 | 14:19
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