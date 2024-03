To območje, znano po svoji bogati zgodovini in kulturni dediščini, je tudi prizorišče razcveta sodobnega kraft pivovarstva, ki združuje lokalne sestavine in inovativne pristope k ustvarjanju edinstvenih piv. Kamnik, nekoč dom malih pivovarn, ki so služile lokalni skupnosti, je danes pomembna točka na zemljevidu ljubiteljev piva iz vse Slovenije in tudi tujine.

Pivovarna v Mengšu

Prvi mejnik pivovarstva na kamniškem se začne z ustanovitvijo mengeške pivovarne leta 1818. Zapisov o zgodnjih letih pivovarne ni veliko, vendar je znano, da je kljub svoji obrtniški naravi in omejenim proizvodnim zmogljivostim z nekaj zaposlenimi že takrat presegala lokalne tekmece. To dokazuje tudi dejstvo, da so njeno pivo vozili v Ljubljano že v dvajsetih letih 19. stoletja, kar je bilo za tiste čase precej nenavadno, saj so pivovarne običajno proizvajale pivo predvsem za lastne gostilne.

FOTO: Mestni muzej Mengeš

Zapleti so se pojavili med prvo svetovno vojno, ko so leta 1915 zaradi vojnih razmer, pomanjkanja pivcev in prepovedi predelave ječmena v slad nastopili težki časi za pivovarno. Pivovarna je na koncu prešla v roke posojilnice, ki jo je nato prodala Pivovarni Union.

Novi val kraft pivovarn

V zadnjem desetletju so v Kamniku vzniknile številne mikropivovarne, med katerimi so danes uveljavljene štiri, ki vsaka na svoj način prispeva v pester mozaik lokalne pivovarske scene.

Pivovarna Maister

Z začetki v domačem varjenju piva, ki je preraslo v profesionalno proizvodnjo, je Maister Brewery leta 2017 odprla vrata v Kamniku z vrhunsko opremo.

FOTO: Maister d.o.o.

Maister je ena izmed vodilnih sodobnih kraft pivovarn v Sloveniji, v rojstnem mestu priznanega slovenskega generala Rudolfa Maistra, ki jim služi kot navdih pri ustvarjanju vrhunskega kraft piva. Njihovo pivo ni zgolj pijača, temveč nosilec pripovedi o izjemnih osebnostih iz slovenske zgodovine, kar odraža njihovo zavezo slovenski kulturi, zgodovini in ljudem.

Ponudba pivovarne Maister vključuje široko paleto piva, od tradicionalnih kraft lagerjev in ale piv do eksperimentalnih pivovarskih podvigov, pri čemer je poseben poudarek na vrhunski vodi iz Kamniških Alp in skrbno izbranega kvalitetnega hmelja, slada in kvasa, kar skupaj z dovršenimi recepturami zagotavlja kakovostno pivo.

FOTO: Maister d.o.o.

Za skupine in posameznike organizirajo vodene oglede pivovarne, na katerih udeležencem predstavijo svojo zgodbo, jih popeljejo skozi proizvodni proces in ponudijo možnost degustacije piva ob spremljavi lokalnih dobrot. V sodelovanju z lokalnimi partnerji (Beerway) pa izkušnjo dodatno obogatijo tudi z organizacijo tematskih ogledov Kamnika.

Pivovarna Mali Grad

Nastala iz strasti in želje po kreativnosti, pivovarna Mali Grad ponuja piva, ki so rezultat dolgoletnega eksperimentiranja in poglobljenega razumevanja fermentacije. Vsako pivo pripoveduje svojo zgodbo, pri čemer pivovarna in njena točilnica s sveže zvarjenimi pivi zagotavljata raznoliko in nepozabno izkušnjo.

Domača pivovarna Pod Menino

Z varjenjem piva od svetlega do temnega, vključno z aromatičnim ale pivom »Gozdni mož », domača pivovarna Pod Menino poudarja lokalnost in kakovost. Uporabljajo doma pridelan hmelj aurora in celeia ter vodo, ki izvira pod Menino. Njihova nefiltrirana ale piva, polnjena ročno, izkazujejo naraven in domač okus.

Barut Brewing and Blending

Trio z znanstvenim ozadjem v biotehnologiji kvasovk, ki se je združil zaradi skupne strasti do raziskovanja različnih vrst kvasovk, posebej vrste Brettanomyces. Njihova avantura se je začela v garaži, kjer so ugotovili, da je kamniška voda idealna za varjenje piva. Njihovo iskanje lokacije jih je pripeljalo do nekdanje smodnišnice v Kamniku, kjer so ustvarili laboratorij za mešane fermentacije s sodi iz nerjavnega jekla in hrasta.

Slovenska destinacija ljubiteljev dobrega piva

Prav ta živahni pivovarski utrip Kamnik uvršča na seznam ključnih destinacij za vse, ki cenijo odlično pivo in želijo doživeti pristno pivovarsko kulturo v mestu z največ pivovarnami na prebivalca na svetu.

Naročnik oglasne vsebine je Maister d.o.o.