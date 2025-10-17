Pižama in inženirji na tridnevni turneji otrokom približali znanost

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) je oktobra skupaj z Boštjanom Gorencem – Pižamo izvedla tridnevno turnejo »Prva inženirska pustolovščina«, s katero so obiskali tri nagrajene osnovne šole v Ajdovščini, Brežicah in Ljubljani. Z dogodkom so poskusili spodbuditi zanimanje osnovnošolcev za inženirstvo ter prikazali pomen inženirjev pri oblikovanju varnega, trajnostnega in funkcionalnega okolja.

Učenci so skupaj s Pižamo prebrali knjigo Lučkina inženirska pustolovščina in se v pogovoru z inženirji poglobili v praktične rešitve s področij prometa, energetike, trajnostne gradnje in prilagajanja podnebnim spremembam.

Dogodek je združil teme ustvarjalnosti, znanosti in družbene odgovornosti ter pokazal, da je inženirstvo lahko zabavno in hkrati ključno za kakovostno življenje.

Predsednik IZS, mag. Črtomir Remec, je poudaril pomembnost zgodnjega stika otrok z inženirstvom ter odgovornostjo in etiko, ki spremljata ta poklic. Po njegovih besedah tovrstne izkušnje spodbujajo zanimanje za tehnične poklice in krepijo razumevanje, zakaj pooblaščeni inženirji varujejo javni interes.

Turneja je povezala šolo s prakso in otrokom približala pomen njihovih zamisli pri reševanju izzivov prihodnosti.