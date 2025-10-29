Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

Današnji način življenja nas vse bolj spodbuja, da iščemo rešitve, ki so priročne, hitre, varne in prinašajo konkretne finančne koristi. Vse več gospodinjstev in posameznikov namreč aktivno spremlja svoje osebne izdatke, išče načine, kako znižati stroške in pridobiti dodatne ugodnosti, ki omogočajo bolj preudarno porabo denarja. Prav zato je izbira učinkovitih orodij za upravljanje proračuna pomemben del skrbi za finančno stabilnost.

Nova plačilna kartica Petrol Pay Loyalty je pameten odgovor na te izzive. Je sodobna, varna in uporabniku prijazna kartica, ki odpira vrata v svet ugodnosti, enostavnih plačil in nagrad za zvestobo. Ni zgolj sredstvo za plačevanje, omogoča prilagodljivo upravljanje osebnih financ in ponuja dostop do ekskluzivnih ugodnosti. Kartico lahko uporabljate za vsakodnevne nakupe, na poti ali med potovanji. Zaradi preproste uporabe postaja nepogrešljivo orodje v denarnici vsakega uporabnika.

FOTO: Petrol

Plačilna kartica Petrol Pay Loyalty – ena kartica, številne prednosti Izberite Petrol Pay Loyalty kartico – vašo zlata vredno kartico za vsakodnevna plačila, kjer koli in kadar koli. Uživajte v zlatih točkah, številnih ugodnostih, možnosti odloženega plačila in enostavnih nakupih doma, po svetu in spletu. Bodite neustavljivi pri uresničevanju želja s plačilno kartico, ki združuje funkcionalnosti mednarodne plačilne kartice in kartice zvestobe.

Novodobna kartica, ki omogoča napreden način plačevanja – doma in v tujini

Plačilna kartica Petrol Pay Loyalty je nova generacija sodobnega plačevanja. Plačevanje je popolnoma brezstično in omogoča hitro, varno in preprosto nakupovanje. Poleg tega lahko nekatere zneske poravnate z odlogom, kar pomeni več svobode pri načrtovanju osebnih financ. Uporabljate jo lahko povsod, kjer sprejemajo kartice sistema Visa, kar vključuje trgovine, restavracije, spletna mesta in bencinske servise, tako v Sloveniji kot po svetu. Z eno samo kartico lahko pokrijete vse vsakodnevne potrebe, ne glede na to, kje ste. Vse to je dostopno za simbolično letno naročnino, ki znaša le 8,52 evra.

Z nekaj kliki preverite stanje, transakcije in zlate točke

Pregled nad porabo še nikoli ni bil tako preprost; z aplikacijo Petrol GO so vaše finance popolnoma pregledne, vi pa brez skrbi. Napredna aplikacija vam namreč omogoča, da imate svojo kartico Petrol Pay Loyalty ves čas pod nadzorom. To pomeni, da lahko na pametnem telefonu kadar koli preverite stanje, spremljate transakcije, nastavljate limite, spreminjate PIN ali po potrebi kartico zaklenete in odklenete. Popoln pregled pa imate tudi nad zlatimi točkami in ugodnostmi, ki jih prinaša vaša kartica. Zelo enostavno pa je tudi potrjevanje spletnih plačil.

FOTO: Petrol

Z zlatimi točkami je vsak vaš nakup povrnjen

Za člane programa zvestobe Petrol klub je prehod na kartico Petrol Pay Loyalty popolnoma enostaven; vse vaše zlate točke, obstoječe dobroimetje in neizkoriščene ugodnosti se samodejno prenesejo na novo kartico.

Kot imetnik kartice pa lahko uživate še v dodatnih prednostih: darila ob rojstnih dneh in praznikih, posebne akcije, brezplačen dostop do sanitarij in najugodnejše cene za vsakodnevne storitve, kot je kava ali avtopralnica.

Odlična kava vas tako stane samo 0,77 evra, avtopranje pa že od 0,67 evra – kar dokazuje, da članstvo v klubu prinaša konkretne koristi, ki jih boste začutili vsak dan.

Kaj pa večji nakupi? So popolnoma brez obresti

Dan lahko prinese tudi večje in nepredvidene izzive. Naj bo to nova pnevmatika, oprema za dom ali kateri koli drug pomemben nakup. S kartico Petrol Pay Loyalty lahko zneske višje vrednosti brez težav razdelite na do 24 obrokov. Brez obresti. Brez skritih stroškov in brez nepotrebne birokracije. Le hiter in enostaven postopek, ki omogoča, da ohranite nadzor nad proračunom, ne da bi ob tem še dodatno obremenili svojo denarnico.

Pripravljeni tudi na prihodnost električne mobilnosti

Če vozite električni avtomobil, je Petrol Pay Loyalty več kot idealna sopotnica. Kartica namreč omogoča hitro in enostavno plačevanje polnjenja na vseh Petrolovih in partnerskih e-polnilnicah, tako v Sloveniji kot v širši regiji.

Z aplikacijo OneCharge lahko preverite lokacije, zasedenost in delovanje polnilnic, nato pa plačilo izvedete neposredno prek aplikacije ali s fizično kartico. V prihodnje bo kartica omogočala tudi plačila na polnilnicah drugih ponudnikov, kar je še en dokaz, da gre za pametno izbiro, ki sledi razvoju trajnostne mobilnosti.

FOTO: Petrol

Privoščite si več in dostopajte do ekskluzivnih ugodnosti

Izbira prave kartice v množici ponudb ni vedno preprosta. A Petrol Pay Loyalty izstopa, ker združuje tisto, kar danes največ šteje: preprostost, preglednost, praktičnost, nagrajevanje in možnost, da vsakdanja opravila opravite hitreje in ugodneje.

Ne odlašajte. Zaprosite za svojo kartico Petrol Pay Loyalty že danes in si odprite vrata v svet ugodnosti, ki vam bodo prišle prav doma, na poti ali kjer koli drugje. S kartico boste vedno na varni strani – z nadzorom, pregledom in oprijemljivimi koristmi.

Kartica Petrol Pay Loyalty ni le plačilno sredstvo, ampak orodje, ki vsak vaš nakup spremeni v priložnost za prihranek. Naj bo to kava, gorivo ali obisk avtopralnice. Vaša zvestoba se vedno povrne.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol