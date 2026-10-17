Plečnik je pred stoletjem posadil dve drevesi, zdaj se njuna zgodba nadaljuje

Na vrtu Plečnikove hiše v Ljubljani že skoraj stoletje rasteta mogočni drevesi ginka, ki ju je zasadil sam arhitekt Jože Plečnik. Prav ti drevesi sta navdihnili vizualno umetnico Ano Sluga, ki je iz njunih semen vzgojila kar 97 mladih rastlin. Njena razstava Ginkgo biloba – prišlek, ki bo na ogled do 24. januarja 2027, skozi slikarstvo, fotografijo in video odpira vprašanja našega odnosa do narave, prilagajanja in sobivanja. Ob razstavi pripravljajo tudi posebno presenečenje za obiskovalce, ki bodo lahko delček Plečnikove žive dediščine odnesli domov.

Kako je umetnici uspelo vzgojiti 97 sadik ginka, zakaj je to drevo postalo simbol sobivanja in drugačnosti ter kako se lahko potegujete za eno od sedmih sadik, ki jih bodo podarili obiskovalcem? Več o razstavi, njeni simboliki in posebnem darilu ob Plečnikovi obletnici preberite na Deloindom.si.