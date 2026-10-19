Plečnikovi stoletni drevesi skrivata zgodbo, ki bo navdušila obiskovalce

Na vrtu Plečnikove hiše v Ljubljani že skoraj stoletje rasteta mogočna ginka, ki ju je kmalu po letu 1925 zasadil arhitekt Jože Plečnik. Prav ti drevesi sta navdihnili vizualno umetnico Ano Sluga, ki je pripravila večmedijsko razstavo Ginkgo biloba – prišlek. S slikarstvom, fotografijo in videom raziskuje odnos človeka do narave, podnebnih sprememb in sobivanja z drugimi vrstami. Posebnost razstave je tudi zgodba o 97 mladih sadikah, ki jih je umetnica vzgojila iz semen Plečnikovega ginka. Sedem jih bo dobilo nove lastnike. Razstava bo na ogled do 24. januarja 2027.

Kako je umetnica iz Plečnikovih dreves ustvarila umetniško zgodbo, zakaj ginko velja za simbol upanja in odpornosti ter kako lahko tudi sami postanete lastnik sadike z arhitektovega vrta? Več o razstavi, njenem sporočilu in posebnem dogodku, na katerem bodo podarili sedem mladih ginkov, preberite na portalu Deloindom.si