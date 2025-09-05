  • Delo d.o.o.
    Zanimivosti

    Ali Aljažev stolp še doživljamo kot simbol skupnosti – ali kot osebno trofejo?

    Original vendarle na vrhu, kopija pa v muzeju. Zadnja postaja razstave pod Šmarno goro.
    Ekipa »skrbnikov« stolpa na Triglavu Martin Kavčič, Rok Hafner in Gorazd Lemajič. FOTO: Narodni muzej Slovenije
    Galerija
    Ekipa »skrbnikov« stolpa na Triglavu Martin Kavčič, Rok Hafner in Gorazd Lemajič. FOTO: Narodni muzej Slovenije
    Simona Bandur
    5. 9. 2025 | 06:00
    5. 9. 2025 | 07:15
    11:18
    A+A-

    Gorazd Lemajič je bil mnogokrat na Triglavu in tam občudoval tudi Aljažev stolp, a z očmi planinca, ne restavratorja. Dokler ni dobil službe v Narodnem muzeju Slovenije in so ga prosili, naj pogleda, v kakšnem stanju je stolp, ki ga radi enačimo z narodnim simbolom. Tako se je začelo potovanje, katerega zadnja etapa je predvčerajšnje odprtje potujoče razstave Aljažev stolp – »Ta pleh ima dušo!« v rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu pod Šmarno goro. Kopija stolpa, za katero so se nekateri zbali, da bo nadomestila izvirnik na vrhu, je od nedavnega v Planinskem muzeju v Mojstrani. Original pa tam, kamor spada.

    Gorazd Lemajič med rednimi popravili na stolpu FOTO: Martin Kavčič
    Gorazd Lemajič med rednimi popravili na stolpu FOTO: Martin Kavčič

    In prav je tako, pravi Gorazd Lemajič, o katerem brez zadrege rečemo, da je odigral glavno vlogo v zadnjih dvanajstih letih življenja Aljaževega stolpa. In najbrž tudi obratno. »Od nekdaj so me privlačili vršaci, Triglav pa je bil vedno nekaj posebnega. Ko sem bil prvič na Triglavu, to je bilo leta 1976, sem bil še srednješolec. Takrat je bil prebarvan z rdečo barvo,« se spominja konservator in restavrator pri Narodnem muzeju Slovenije (NMS).

    Ko se je prvič s profesionalnimi očmi zazrl v stolp, ki ga je znameniti dovški župnik pred 130 leti dal postaviti na vrhu očaka, rekoč »Triglav moramo vrniti Slovencem!«, je opazil veliko neposrečenih posegov. »Nočem reči napak, saj so se skozi zgodovino vsi po malem trudili in popravljali stolp, a ne na strokoven način, sploh pa ne na način, ki bi bil primeren za kulturni spomenik, kar je stolp postal leta 1999,« pravi Lemajič.

    Ozaveščanje z razstavo in filmom

    Barvanje zastavice na Aljaževem stolpu FOTO: Martin Kavčič/ZVKDS
    Barvanje zastavice na Aljaževem stolpu FOTO: Martin Kavčič/ZVKDS
    Tako je prišel na naivno idejo, kakor prostodušno pravi, da bi se organizirala skupina, ki bi ustrezno skrbela za Aljažev stolp. Razmišljal je naprej in padla je še ena ideja: da bi posneli krajši video o restavriranju, navsezadnje tudi vse tiste plasti barve, ki so se nabrale na stolpu, nosijo v sebi zgodbo ... To je omenil bratu Iztoku Lemajiču, arhitektu in fotografu, ta pa režiserju Vojku Anzeljcu.

    Naposled je nastal dokumentarni film, ki ga je sofinanciral filmski sklad, k sodelovanju pa so povabili tudi ministrstvo za kulturo, zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS), planinsko zvezo, Triglavski narodni park ... »Že med snemanjem sem razmišljal o pomenu stolpa, kaj nam pomeni in kako si ga vsi nekako lastimo, želimo sodelovati pri njegovem ohranjanju. Ta zgodba se pravzaprav vleče že od postavitve. Nemška društva so, denimo, tožila Jakoba Aljaža, ker je tja gor postavil stolp,« pove Lemajič.

    Tovora za šest krepkih

    Zgodba o tem, kako težko je Jakob Aljaž prenašal nemško polaščanje Triglava, je večinoma znana. Tako daleč je šlo, da je za goldinar kupil vrh najvišje slovenske gore, kleparskemu mojstru Antonu Belcu pa je naročil: »Vse, kar ti bom povedal, si zapiši. Prinesi tri štokrle, nariši krog okoli njih in izmeri premer. Usedi se na enega izmed njih, izmeri od tal do oči. Vstani in še enkrat izmeri do oči. Na vrhu Triglava sem kupil zemljo, na katero želim postaviti železni stolp v obliki valja s stožčasto streho in s pravokotnimi linicami za okenca, ki naj gledajo na vse strani neba. Tebe bi pa prosil, da mi to narediš in tudi postaviš.«

    Belec mu je odgovoril: »Pa res drži, da je od norca do genija samo korak. No, ne zameri, vendar je tako: to, da misliš na vrhu Triglava postaviti stolp, je čista norost, načrt pa je tako genialen, da stolp lahko začnem takoj delati.« Aljaž mu je odvrnil: »Saj ne gre zame, za vse nas Slovence gre. Triglav moramo vrniti Slovencem.«

    Sedmega avgusta 1985 je mojster Belec s pomočniki v zgolj petih urah dokončno sestavil stolp. Odprtje in blagoslovitev stolpa sta bila 22. avgusta 1895. Posamezne kovinske kose, ki so tehtali od 15 do 20 kilogramov, je na najvišji vrh teden dni nosilo šest krepkih mož.

    Razstava Aljažev stolp – »Ta pleh ima dušo!« bo v rojstni hiši Jakoba Aljaža na ogled do konca januarja prihodnje leto. FOTO: Narodni muzej Slovenije
    Razstava Aljažev stolp – »Ta pleh ima dušo!« bo v rojstni hiši Jakoba Aljaža na ogled do konca januarja prihodnje leto. FOTO: Narodni muzej Slovenije

    Tudi slovenska javnost se je razdelila, ko je padla ideja, da bi šel original stolpa v muzej, na vrhu Triglava pa bi postavili kopijo. »Takrat sem se zavedel, da ne smemo ostati pri sporu, ki niti ni bil strokovno podkovan, ampak da je treba izpostaviti predvsem neverjetno zgodbo, ki jo imamo Slovenci na vrhu Triglava in je edinstvena v Alpah. Prek tega smo poskušali ozavestiti ljudi in razviti spoštljivejši odnos.«

    K temu ni prispeval le film, ampak tudi razstava Aljažev stolp – »Ta pleh ima dušo!«, ki so jo leta 2014 najprej predstavili v Narodnem muzeju Slovenije in je nato potovala tako rekoč po vsej Sloveniji, štirikrat je bila celo onstran meja države. Še posebej pa je bilo opaziti, kako se je spremenil odnos javnosti, ko so stolp leta 2018 spravili v dolino, kjer so ga očistili, analizirali vse tiste plasti barve in naposled restavrirali. »Zdaj na njem le redko še najdemo kakšno nalepko ali podpis. Ljudje so očitno spoznali, da moramo biti spoštljivi in stolp ohranjati.«

    Še kopija Pernhartove panorame

    Z dr. Martinom Kavčičem iz Restavratorskega centra ZVKDS, s katerim sta pripravila tudi konservatorski načrt za Aljažev stolp, sta bila samo od leta 2018 vsaj 40-krat na vrhu. »Celovita prenova je že vse od začetka velik podvig, tako v fizičnem smislu – stolp je bilo treba transportirati v dolino in pozneje vrniti na Triglav – kot tudi s konservatorsko-restavratorskega in organizacijskega vidika,« ugotavlja Kavčič.

    Nazadnje sta z ekipo na pot krenila včeraj ob pol štirih zjutraj, ko so na Triglav odnesli Pernhartovo panoramo. »Prva triglavska panorama se je že zdavnaj izgubila, potem so jih menjavali, saj so jih ljudje porisali, polepili ... Novo kopijo Pernhartove panorame, ki je sestavljena iz petih delov, bomo zdaj montirali v stolp in s tem končali restavratorski proces, ki se je fizično začel leta 2018,« sklene Gorazd Lemajič. Leta prej je upravljavec tega najviše ležečega spomenika državnega pomena tudi postal ZVKDS.

    Montaža Pernhartove panorame FOTO: osebni arhiv Gorazda Lemajiča
    Montaža Pernhartove panorame FOTO: osebni arhiv Gorazda Lemajiča

    Kako pa je naposled padla odločitev, kam dati original in kam kopijo? »Restavratorji vedno poskušamo ohranjati stvari in situ. Predvsem pa je bilo to na dlani, ko smo videli, da je izvirnik zelo dobro ohranjen. Seveda ni več vse original. Po drugi svetovni vojni je bila zamenjana streha, vsaj 15-krat tudi zastavica, toda 70 odstotkov stolpa je še vedno originalnega. Glede na to, da je v zelo dobrem stanju, ni imelo smisla, da bi ga dali v muzej,« odgovarja restavrator.

    Za primer potegne vzporednico z Robbovim vodnjakom, katerega izvirnik je spravljen v Narodni galeriji v Ljubljani. »Vodnjak, ki je stal pred mestno hišo, je bil zaradi vremenskih vplivov že precej načet. Robbov vodnjak je umetnina, Aljažev stolp pa ima povsem drugo vlogo, drugo konotacijo. Tudi zato smo to zgodbo zapeljali z naslovom Ta pleh ima dušo

    Kopija Aljaževega stolpa odslej stoji v Slovenskem planinskem muzeju. FOTO: Narodni muzej Slovenije
    Kopija Aljaževega stolpa odslej stoji v Slovenskem planinskem muzeju. FOTO: Narodni muzej Slovenije

    Kopija popolnejša od originala

    Dr. Mateja Kos Zabel, direktorica Narodnega muzeja Slovenije: »Ko razmišljam o Aljaževem stolpu, se mi poleg vrednot, kot je njegova vloga simbola slovenstva, trdno povezana s samim vrhom Triglava, v misli prikrade tudi naslov filma Aljažev stolp – »Ta pleh ima dušo!«. Zgodovina samega stolpa, nameni in vrednote, ki so vodili k njegovi postavitvi, odražajo prizadevanja, ki bi bila zelo dobrodošla tudi v sedanjosti. Ob sami kopiji pa ugotavljam, da v tem primeru ne gre le za posnetek originala, ampak je v njej tudi delček njegove duše, saj je dejansko stala na vrhu Triglava in takrat ne glede na avro, ki jo pripisujemo samo originalnim predmetom, udejanjala Aljažev stolp z vsemi njegovimi pomeni. Kopija, ki je od 30. avgusta razstavljena v Slovenskem planinskem muzeju, je v nekem smislu celo popolnejša od originala, saj je v njej že postavljena kopija slike Panorama s Triglava slikarja Marka Pernharta, nastale med letoma 1864 in 1867.«

    Stolp nas gleda v Mojstrani

    Tako se je zgodilo ravno nasprotno kot pri Robbovem vodnjaku – kopija je pristala v muzeju, v tem primeru v Planinskem muzeju Slovenije v Mojstrani. Na ogled je od minule sobote, ko so tudi odprli razstavo Stolp nas gleda, ki raziskuje zgodovinski, kulturni in simbolni pomen Aljaževega stolpa ter njegove preobrazbe skozi čas in obiskovalca spodbuja k razmisleku, ali Aljažev stolp še vedno doživljamo kot simbol skupnosti – ali nemara zgolj kot osebno trofejo?

    V tej hiši v Zavrhu pod Šmarno goro se je Jakob Aljaž rodil kot šesti izmed desetih otrok Antona Aljaža in Elizabete (Špele) Jarc. FOTO: Narodni muzej Slovenije
    V tej hiši v Zavrhu pod Šmarno goro se je Jakob Aljaž rodil kot šesti izmed desetih otrok Antona Aljaža in Elizabete (Špele) Jarc. FOTO: Narodni muzej Slovenije
    Prav ob 130-letnici je nekako doma, v rojstni hiši Jakoba Aljaža, pristala tudi potujoča razstava »Ta pleh ima dušo!. In tudi Zavrh pod Šmarno goro, kjer se je 6. julija 1845 rodil znameniti duhovnik in skladatelj, je dobil svojo repliko stolpa. »In tako imamo 'sestavljeno razstavo' – ki pa še vedno nosi posebno in pomembno sporočilo za nas vse: Jakob Aljaž je kupil zemljišče na vrhu Triglava in tam postavil stolp, ki je še danes opomnik, da lahko posameznik s srčno voljo in vizijo naredi nekaj trajnega in pomembnega. Stolp je tudi močan kulturni simbol, ki združuje Slovence doma in po svetu, obenem pa nekaj, kar presega 'geografijo' – je točka, kjer se stikata narodna identiteta in naravna lepota,« ob odprtju razstave ugotavlja Anja Stare Zornada iz javnega zavoda Sotočje Medvode.

    Čeprav je razstava, ki bo na ogled do konca januarja prihodnje leto, morda res sklepno dejanje dvanajstletnega projekta, Gorazd Lemajić s stolpom nikakor ni opravil. S kolegom iz ZVKDS bo še naprej vsaj enkrat ali dvakrat na leto zlezel na Triglav in opravil redni monitoring ter popravil morebitne poškodbe. Ali ima sploh še čas za druge hribe? »Imam, imam,« zagotavlja. A čeprav je Triglav v teh letih res postal bolj službena pot, »je še vedno zelo velika pustolovščina«.

    Več iz teme

    TriglavAljažev stolprazstavarestavriranjekulturna dediščinaobnovazvkds

