Pljučni rak ni le bolezen kadilcev: kdo je še ogrožen?

Razprava o osnutku novega zakona, ki ureja tobačne in povezane izdelke, ter novica o diagnozi pri papežu Leonu XIV. so znova opozorili na bolezen, ki ostaja najpogostejši vzrok smrti zaradi raka v Sloveniji in po svetu. Pri nas vsako leto odkrijejo približno 1.650 novih primerov pljučnega raka, zaradi bolezni pa umre skoraj 1.200 ljudi. Po podatkih Onkološkega inštituta Ljubljana je eden ključnih razlogov za slabo preživetje to, da bolezen pogosto odkrijejo šele, ko je že napredovala. Pljučni rak je lahko v zgodnjih fazah brez očitnih znakov, njegovi simptomi pa so pogosto nespecifični. Več kot polovica bolnikov v Sloveniji je ob diagnozi že v razsejanem stadiju, medtem ko bolezen pri le nekaj več kot petini odkrijejo v omejenem stadiju, ko so možnosti za ozdravitev največje. Petletno ...