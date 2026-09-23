Po 18 letih pustila varno službo in življenje obrnila na glavo

Pri štiridesetih je imela Nevenka Zagorc za seboj 18 let dela v vrtcu, redno plačo in varno službo. A prav takrat so znova oživele sanje iz mladosti. Vrnila se je v šolske klopi, postala kozmetičarka in začela povsem novo poklicno pot.

Odločitev ni prišla čez noč. Delo z otroki je imela rada, vendar je v nekem obdobju začutila, da potrebuje spremembo. »Nekaj v meni je govorilo, da moram poskusiti nekaj drugega,« se danes spominja. Ob službi je zato končala šolo, nato pa izkušnje nabirala v različnih kozmetičnih salonih. Sčasoma je ugotovila, da je pripravljena tudi na samostojno pot. »Če znam vse to, lahko poskusim tudi sama.« Leta 2008 je tako odprla lepotni salon – brez ene same stranke in tik pred začetkom gospodarske krize.

Danes, pri 61 letih, o koncu kariere še ne razmišlja. V intervjuju za Onaplus je iskreno spregovorila o tem, zakaj je tvegala varnost zaradi svojih sanj, kaj bi danes svetovala ženskam, ki si želijo začeti znova, in zakaj jo nekateri sodobni lepotni posegi in trendi vse bolj skrbijo. Kaj jo je v resnici spodbudilo k tako veliki življenjski spremembi in česa danes nikakor ne bi priporočila svojim strankam? Celoten intervju preberite na Onaplus.si.