    Zanimivosti

    Po debaklu, ki ga primerjajo s porazom pri Kobaridu, odstopil direktor športne redakcije Rai

    Paolo Petrecca je po valu kritik, ki so sledile njegovim hudim spodrsljajem med komentiranjem odprtja OI, odstopil od vodenja RaiSport.
    Zelo je odmevalo, da nikoli ni predstavil Ghalija, v Italiji rojenega pevca s tunizijskima staršema, ki je na enem vrhuncev programa s sijajno koreografijo plesalcev recitiral protivojno poezijo Giannija Rodarija. FOTO: Yara Nardi/Reuters
    FOTO: Yara Nardi/Reuters
    V. U.
    19. 2. 2026 | 13:24
    19. 2. 2026 | 14:13
    4:27
    FOTO: Yara Nardi/Reuters
    Zelo je odmevalo, da nikoli ni predstavil Ghalija, v Italiji rojenega pevca s tunizijskima staršema, ki je na enem vrhuncev programa s sijajno koreografijo plesalcev recitiral protivojno poezijo Giannija Rodarija. FOTO: Yara Nardi/Reuters

    Paolo Petrecca, direktor RaiSporta, športnega programa italijanske radiotelevizije Rai, je po škandalu, ki ga je sprožilo njegovo vodenje prenosa odprtja olimpijskih iger Milano-Cortina 2026, odstopil s položaja. Odločitev je bila pričakovana, a ni bila nujna, ugotavlja La Repubblica.

    Novinarji Rai sredi domačih olimpijskih iger v štrajk

    Med vodenjem prenosa slovesnosti ob odprtju 6. februarja si je privoščil res hude spodrsljaje. Prenos odprtja domačih OI bi moral predstavljati zmagoslavje nacionalne radiotelevizije, a se je spremenil dobesedno v Caporetto, v Kobarid, kot je La Repubblica ta televizijski polom metaforično primerjala s katastrofo italijanske vojske na soški fronti leta 1917.

    Nepripravljeni Petrecca je predsednico MOK Kirsty Coventry označil za hčer predsednika Sergia Mattarelle. FOTO: Yara Nardi/Reuters
    Nepripravljeni Petrecca je predsednico MOK Kirsty Coventry označil za hčer predsednika Sergia Mattarelle. FOTO: Yara Nardi/Reuters

    Iz spodrsljaja v spodrsljaj

    Petrecca si je vzporejanje z vojno polomijo pri Kobaridu prislužil s tem, da je 30-letno italijansko igralko in pevko Matildo De Angelis napovedal kot 56-letno Mariah Carey, milanski stadion San Siro, kjer je bila slovesnost, označil za Olimpijski stadion, ki je v Rimu, predsednico MOK Kirsty Coventry pa navedel kot hčer italijanskega predsednika Sergia Mattarelle.

    Za Makedonijo je ob mimohodu športnikov, denimo, povedal, da se tako imenuje, ker jo sestavljajo različni narodi, tako kot različno sadje sestavlja italijansko sladico macedonia, v kateri so koščki različnih vrst svežega sadja v soku ali kaki drugi tekočini, pa še kak odličen dodatek. Zelo je odmevalo, da nikoli ni predstavil Ghalija, v Italiji rojenega pevca s tunizijskima staršema, ki je na enem vrhuncev programa s sijajno koreografijo plesalcev recitiral protivojno poezijo Giannija Rodarija. Prav tako ni prepoznal odbojkarjev moške in ženske reprezentance.

    Prenos Petrecce, ki bi moral 22. februarja voditi tudi prenos zaključne slovesnosti, se je hitro spremenil v škandal, odtlej so se Italijani lahko spraševali, ali je direktor iz tabora premierke Giorgie Meloni, ki ga ima opozicija za enega simbolov spolitiziranega »TeleMelonija«, kot pravijo Rai, nedotakljiv.

    Ni nedotakljiv.

    Petrecca je vrnil mandat izvršnemu direktorju Rai Giampaolu Rossiju, iztekel se mu bo ob zaključku olimpijskih iger. Nasledil ga bo Marco Lollobrigida, pomočnik direktorja, ki je bil že pred desetimi meseci v igri za prevzem vodenja športne redakcije, a ga je takrat Petrecca prehitel.

    Kot dodaja Repubblica, se je Petrecca po zadregi z neprimernim prenosom olimpijskih iger, ki so se mu posmehovali tudi mediji zunaj italijanskih meja, srečal z izvršnim direktorjem, ki je zahteval njegov umik – tudi zaradi upora športne redakcije. A ga je Petrecca zavrnil. »Odidem le, če mi zaupate vodenje mednarodnih poslov in institucionalnih odnosov, saj sta ti dve poziciji prazni,« je, sodeč po pisanju omenjenega portala, pogojeval svoj odhod. Ali si je res izpogojeval kako tovrstno premestitev, bo kmalu jasno. 

    FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters
    FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

    Za opozicijo simbol »TeleMelonija«

    Na novico o odstopu se je hitro odzvala italijanska politična opozicija, ki je Petreccov odstop zahtevala takoj po prenosu. 

    »Odstop je bil nujen, čeprav je prišel z zamudo. Petrecca je simbol 'TeleMelonija' in metode, s katero je vlada dajala prednost pripadnosti ter političnim povezavam pred strokovnostjo in vrednotenjem notranjih profesionalcev javne televizije,« je komentiral vodja poslanske skupine Demokratske stranke v nadzornem odboru Rai Stefano Graziano.

    »To je oslabilo kredibilnost novinarstva in širšega sistema Rai. Potrebujemo pravo prekinitev s preteklostjo. Ni več mogoče nadaljevati z mehanizmom 'odstraniti, da bi napredoval' ali zgolj notranjimi prerazporeditvami. Javni servis potrebuje preglednost, strokovnost in neodvisnost, ne potrebuje površinskih operacij.«

