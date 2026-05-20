Po hudi reakciji na rusko cepivo padel v komo, zdaj se vrača v filmski svet

Na filmski festival v francoski Cannes se po devetih letih vrača ruski režiser Andrej Zvjagincev, eden najpomembnejših sodobnih avtorjev ruske kinematografije, poroča La Repubblica. Ljubitelji filma ga poznajo predvsem po odmevnih filmih Leviatan (2014) in Brez ljubezni (2017), ki sta mu prinesla tudi dve nominaciji za oskarja.

Tekom skoraj desetletne odsotnosti v filmskem svetu se je v njegovem življenju zgodilo veliko, tako osebno kot politično. Medtem ko je Rusija pod vodstvom Vladimirja Putina začela invazijo na Ukrajino, je režiser leta 2021 po hudi reakciji na rusko cepivo Sputnik V padel v komo. Po bolezni je skoraj leto dni preživel na invalidskem vozičku.

Poster filma Leviatan (2014), ki je režiserju prinesel nominacijo za oskarja. FOTO: Wikipedia

Po zdravljenju v Evropi, kjer danes živi v izgnanstvu, je 62-letni režiser začel pripravljati svoj novi film Minotaver, ki je letos uvrščen v glavni tekmovalni program festivala v Cannesu.

Povratek po bolezni in političnih pritiskih

Zvjagincev filma ni posnel že devet let. Razlog niso bile le zdravstvene težave, temveč tudi produkcijske ovire in politični pritiski, ki so sledili njegovim prejšnjim filmom, kritičnim do ruske oblasti.

»Pandemija me je močno prizadela. Bil sem priklenjen na posteljo. Nisem mogel premikati rok. Nisem mogel premikati nog,« je režiser povedal za revijo The Hollywood Reporter pred premiero v Cannesu.

Njegov novi film Minotaver, ki je bil na premieri deležen dolgega aplavza, ponovno odpira temo korupcije in moralnega razkroja sodobne Rusije. Film je opisan kot politična alegorija, postavljena v Rusijo leta 2022. Glavni junak Gleb je uspešen poslovnež, ki se znajde pod vse večjim pritiskom po začetku vojne v Ukrajini.

Zaradi razmer v državi mora žrtvovati del svojih zaposlenih, medtem ko številni mladi iščejo načine za pobeg iz države. Hkrati odkrije še, da ga žena vara.

Zvjagincev zgodbo uporablja predvsem za prikaz moralnega propada ruske elite po invaziji na Ukrajino. Film raziskuje korupcijo, nasilje in družbeno dekadenco sodobne Rusije.

»Nemogoče je molčati o tem, kar se dogaja«

Režiser poudarja, da je dogajanje postavljeno v september 2022 — obdobje, ko je Rusija razglasila delno mobilizacijo.

»To je verjetno najbolj tragično in najtežje obdobje v zgodovini naše države,« pravi Zvjagincev.

Po njegovem mnenju umetniki v svobodnem svetu lahko ustvarjajo fantazijske zgodbe o superjunakih ali uporabljajo vojno kot metaforo, vendar ne morejo prezreti tega, kar se dogaja neposredno okoli njih.

»Zame bi bilo popolnoma nemogoče molčati o tem, kar se dogaja za mojim oknom,« je dejal režiser.

Zvjagincev se tako v Cannes vrača ne le kot priznani filmski avtor, temveč tudi kot eden najvidnejših kritikov sodobnega ruskega režima v svetu filma.