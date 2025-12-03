Po Guernici še Bowie

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je danes v Windsorju začel tridnevni državni obisk v Združenem kraljestvu, prvi takšen med državama po sedemindvajsetih letih. Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta predsednika in njegovo soprogo Elke Büdenbender sprejela z vojaškimi častmi in tradicionalno vožnjo s kočijo proti gradu Windsor.

V kapeli sv. Jurija je Steinmeier položil cvetje na grob pokojne kraljice Elizabete II., zvečer pa je v veliki dvorani sv. Jurija potekal državni banket, na katerem bosta gostitelja in predsednik nagovorila visoke goste, poroča BBC.

Drugi dan bo namenjen političnim in gospodarskim srečanjem. Predsednika bo na Downing Streetu sprejel britanski premier Keir Starmer skupaj z vodilnimi predstavniki britanskih in nemških podjetij. Obisk sovpada s poletno sklenitvijo tako imenovanega kensingtonskega sporazuma, ki predvideva tesnejše obrambno sodelovanje ter načrte za neposredno železniško povezavo med Londonom in Berlinom.

V kulturnem programu je predviden obisk centra V&A East, kjer hranijo arhivsko gradivo o Davidu Bowieju, med drugim njegove koncertne kostume in instrumente iz obdobja, ko je živel in ustvarjal v Berlinu. V olimpijskem parku se bo predsednik srečal z nemškimi nogometaši, ki igrajo v angleški premier ligi, prva dama pa bo obiskala osnovno šolo Judith Kerr v jugovzhodnem Londonu.

Steinmeier, ki bo čez dober mesec dni praznoval sedemdeset let, Nemčiji pa predseduje od leta 2017, bo med obiskom nagovoril tudi britanski parlament, Oxfordska univerza pa mu bo podelila častni doktorat ter predstavila dosežke medicinske raziskave. V programu je predviden obisk ruševin katedrale v Coventryju, uničene med drugo svetovno vojno, kjer bo nemška delegacija položila cvetje.

Obisk poteka v času okrepljenih bilateralnih stikov; zadnje državniško srečanje je bilo marca 2023, ko je britanski kraljevi par obiskal Berlin in Hamburg. Tokratni program v Londonu vključuje poudarke iz zgodovine ter predstavitve kulturnih in gospodarskih povezav med državama.

Pomenljiv obisk Baskije

Steinmeier se je na Otok odpravlja le dober teden dni potem, ko si je v okviru tridnevnega obiska Španije v Madridu ogledal protivojno mojstrovino Pabla Picassa Guernica, obiskal pa je tudi istoimensko baskovsko mesto, ki so ga leta 1937 uničili nacistični bombniki. Letalski napad je izvedla nemška Legija Condor v podporo silam generala Francisca Franca med špansko državljansko vojno.

Pred ogledom slike je nemški predsednik nagovoril španski parlament in opozoril, da populistična gibanja v naših družbah pridobivajo moč ter »napadajo temelje liberalnih demokracij«. Španija se je 20. novembra spomnila svoje avtokratske preteklosti, saj je minilo petdeset let od smrti generala Franca in konca njegove 36-letne diktature.

Tudi ta obisk je deloma minil v znamenju športa. Še preden se je Steinmeier srečal s predsednikom španske vlade Pedrom Sánchezom in se udeležil nemško-španskega gospodarskega foruma, je podelil priznanje nekdanjemu nogometašu Real Madrida in nemške reprezentance Toniju Kroosu na stadionu Bernabéu.