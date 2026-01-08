Po injekcijah za hujšanje se zredimo štirikrat hitreje kot po dieti

Raziskava, objavljena v British Medical Journal, ugotavlja, da hitremu izgubljanju teže z injekcijami za hujšanje sledi tudi hitro pridobivanje teže po koncu njihovega jemanja. Po koncu takšnega hujšanja se ljudje povprečno zredijo za 0,8 kilograma na mesec, kar pomeni, da po približno letu in pol pridejo nazaj na izhodiščno težo.

Zadnja leta tudi v Sloveniji opažamo močen porast uporabe injekcij za hujšanje, ki obljubljajo hitre in čudežne rezultate. Hujšanje je resda hitro, a če ne postanemo dosmrtni uporabniki injekcij, so rezultati prepogosto le začasen obliž na problem, ki bi se moral reševati s spremembo navad namesto s farmacevtskimi inovacijami.

Hujšanje z injekcijami, kot sta wegovy in mounjaro, je sprva učinkovitejše od hujšanja z raznimi dietami, a ni tako učinkovito na dolgi rok, je za BBC povedala profesorica iz Oxforda Susan Jebb. Poudarila je tudi, da je na tem področju potrebnih več raziskav, še posebej iz osebnih izkušenj posameznikov.

Nekateri konec jemanja injekcij opišejo kot nenadno vrnitev lakote, ki jih sili v prenajedanje.

Nutricionist Adam Collins za hitro pridobivanje telesne mase krivi delovanje hormona GLP-1. Jemanje injekcij za hujšanje povzroči umeten dvig naravno prisotnega GLP-1. Dolgoročen dvig hormona lahko povzroči, da po koncu injekcij telo samo od sebe proizvede manj hormona GLP-1, kot bi ga sicer, ter je nasploh manj odzivno na njegove učinke.

Toda nekateri zdravniki vseeno vidijo prednosti v hitrem hujšanju, ki ga povzročijo injekcije, tudi če se na dolgi rok ne izplačajo. Koristno je predvsem za ljudi, ki trpijo zaradi skrajne debelosti. Takim ljudem lahko hitra izguba mase bistveno pomaga pri težavah s sklepi, srcem in ledvicami, je dejal Naveed Sattar, profesor kardiometabolne medicine.