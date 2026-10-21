Po novem nagrade tudi za literaturo, napisano z umetno inteligenco

Kandidati bodo morali oddati rokopise, ki še nikoli niso bili objavljeni, vsebujejo naj od 10.000 do 50.000 besed, pri tem pa bodo morali predložiti še podatke o tem, kateri model umetne inteligence so uporabili, poroča britanski Guardian.

Dovoljeni modeli vključujejo ChatGPT, Claude, Gemini and LLaMA. To so napredni sistemi umetne inteligence oziroma veliki jezikovni modeli (LLM), ki razumejo človeški jezik, pišejo besedila, odgovarjajo na vprašanja in pomagajo pri reševanju nalog .

Razpisni pogoji zahtevajo leposlovno delo, ki mora hkrati tudi prispevati k reševanju etičnega, družbenega ali okoljskega problema, ki ogroža človeštvo.

Nagrada Prix Pascal je nastala po večmesečnih polemikah o morebitni uporabi umetne inteligence med finalisti in dobitniki več literarnih nagrad letos.

Prijave so se odprle v torek, zaključile pa se bodo novembra. Kandidati lahko svoja dela oddajo prek spletne strani nagrade, izbrali bodo deset finalistov, ki jih bo določila posebna žirija, sestavljena iz petih ali šestih pisateljev, kritikov, novinarjev, filozofov in založnikov. Zmagovalec pa bo razglašen decembra, še poroča Guardian.