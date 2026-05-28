Seks ni več samoumevno središče partnerskega življenja mladih žensk

Več kot osem let po začetku gibanja #MeToo nova francoska raziskava kaže, da se odnos mladih žensk do spolnosti močno spreminja. Seks za pripadnice generacije Z ni več samoumevno središče partnerskega življenja, obenem pa postajajo mlade ženske bolj odprte glede samozadovoljevanja, uporabe seksualnih pripomočkov in pravice do lastnega užitka. Kljub temu številne tradicionalne predstave o ženskosti, spolnosti in partnerskih vlogah ostajajo globoko zakoreninjene.

Do teh ugotovitev je prišla obsežna raziskava Francoskega inštituta za javno mnenje (Ifop), izvedena za verigo trgovin Espace Plaisir. V raziskavi je sodelovalo 1011 žensk, starih med 15 in 29 let.

Seks za mlade ni več prioriteta

Rezultati kažejo opazen upad pomena spolnosti med mladimi ženskami. Le 38 odstotkov žensk, starih med 15 in 24 let, danes meni, da je spolnost zelo pomemben ali celo bistven del življenja. Leta 1990 je bilo takšnih kar 62 odstotkov.

Še izrazitejši je padec pri vprašanju, ali je seks »nujen« za izpolnjeno življenje. Med mladimi ženskami jih danes tako meni le devet odstotkov, medtem ko jih je bilo pred tremi desetletji 14 odstotkov.

Skoraj polovica predstavnic generacije Z je odgovorila, da seks v njihovem življenju ni posebej pomemben ali pa sploh ni pomemben.

Več kot polovica vprašanih – 52 odstotkov – je tudi povedala, da bi lahko živele v partnerskem odnosu brez spolnih odnosov. Med ženskami, starimi od 18 do 24 let, si jih 56 odstotkov predstavlja platonično zvezo.

Po besedah Françoisa Krausa iz Ifopa gre za odziv na obdobje »hiperseksualizacije«, ki je zaznamovalo osemdeseta in devetdeseta leta prejšnjega stoletja. Nova generacija naj bi več poudarka namenjala kakovosti odnosov kot količini spolnih izkušenj.

Več odprtosti glede ženskega užitka

Raziskava kaže tudi pomemben premik v dojemanju ženskega užitka. Mlajše generacije so bistveno manj navezane na tradicionalno predstavo, da spolni odnos pomeni predvsem penetracijo. Leta 1992 je polovica žensk menila, da brez penetracije ni »pravega« spolnega odnosa. Danes se s tem strinja le še 23 odstotkov mladih žensk.

Povečuje se tudi sprejemanje samozadovoljevanja in uporabe seksualnih pripomočkov. Kar 36 odstotkov žensk med 18. in 24. letom je že uporabljalo seksualne igračke samostojno, medtem ko jih je bilo leta 2017 30 odstotkov.

Po mnenju raziskovalcev prav večja dostopnost alternativnih oblik spolnega zadovoljstva prispeva k temu, da mlade ženske manj pritiskajo nase glede partnerskega seksa.

Čeprav kar 62 odstotkov žensk med 20. in 24. letom pravi, da med seksom včasih občutijo dolgčas – precej več kot leta 1996 –, jih 74 odstotkov vseeno ocenjuje, da so s svojim spolnim življenjem zadovoljne.

»Zakonska dolžnost« počasi izgublja moč

Raziskava razkriva tudi postopno razgradnjo ideje o tako imenovani »zakonski dolžnosti«, po kateri naj bi ženska partnerju dolgovala spolne odnose.

Leta 2006 je 65 odstotkov žensk med 18. in 24. letom priznalo, da so se kdaj prisilile v spolni odnos. Danes je takšnih 48 odstotkov. Delež ostaja večji med ženskami, ki živijo v partnerski skupnosti, ter med heteroseksualnimi ženskami.

Francoski parlament je letos sprejel predlog zakona, ki v civilnem zakoniku jasno določa, da skupno življenje ali zakon ne ustvarja obveznosti spolnih odnosov. Pobudnica zakona, poslanka zelenih Marie-Charlotte Garin, je pri tem poudarila, da »zakon ne more biti prostor, kjer se privolitev v spolnost razume kot trajna in samoumevna«.

Tradicionalne predstave še vedno vztrajajo

Kljub spremembam raziskava kaže, da številni spolni stereotipi ostajajo močno prisotni. Le 28 odstotkov mladih žensk meni, da je mogoče spolnost ločiti od čustev in ljubezni. Podobno le približno četrtina heteroseksualnih žensk med 18. in 24. letom pravi, da običajno same prevzamejo pobudo pri spolnih odnosih – skoraj enako kot pred 25 leti.

Raziskovalci menijo, da so mlade ženske še vedno socializirane v smeri zadržanosti in nadzora nad lastno seksualnostjo, zaradi česar pogosto prevzemajo bolj pasivno vlogo.

Pomembne razlike se kažejo tudi med spolnimi usmeritvami. Lezbijke bistveno pogosteje prevzamejo pobudo v spolnosti in precej redkeje poročajo o dolgočasju med seksom kot heteroseksualne ženske.

Pritisk »bodycounta« in dvojna merila

Posebej izstopa vpliv pojma »bodycount«, ki označuje število preteklih spolnih partnerjev. Koncept, ki se je razširil predvsem prek družbenih omrežij in nekaterih konservativnih vplivnežev, temelji na ideji, da je »vrednost« ženske povezana z nizkim številom spolnih partnerjev.

Kar 70 odstotkov mladih žensk med 15. in 29. letom se s to predstavo vsaj delno strinja. Posledice so konkretne: skoraj četrtina vprašanih je povedalo, da jih je potencialni ali dejanski partner zavrnil zaradi njihove spolne preteklosti.

Po drugi strani pa visoko število partnerjev pri moških večinoma ni razumljeno negativno. Kar 70 odstotkov žensk pravi, da bi lahko imele resno zvezo z moškim, ki je imel pred njimi veliko spolnih partneric.

Raziskovalci opozarjajo, da gre za izrazit dvojni standard, ki še vedno temelji na sramotenju žensk zaradi njihove spolnosti in na predstavi, da ženska z več partnerji »izgublja vrednost«.

Čeprav generacija Z na številnih področjih ruši stare predstave o spolnosti, raziskava kaže, da je preobrazba odnosov med spoloma počasna in pogosto protislovna. Mlade ženske danes bolj odkrito govorijo o svojih željah, užitku in mejah, a se hkrati še vedno soočajo z močnimi družbenimi pričakovanji in neenakimi merili.