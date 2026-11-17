Javni razhod televizijskega voditelja Boštjana Romiha in glasbenice Nine Pečar ter zapisi, objavljeni na družbenih omrežjih, so razdelili družbo. Predvsem zato, ker sta nekdanja partnerja svojo skupno zgodbo predstavila z zelo različnih zornih kotov. Ona je spregovorila o psihičnem nasilju in boleči izkušnji odnosa, on pa je v svojem odzivu opisal lastno stisko, nerazumevanje in občutek, da v razmerju ni bil slišan. Pri tem se postavlja vprašanje, kako različno lahko partnerja doživljata isto razmerje in kako je mogoče, da iz skupne zgodbe nastaneta dve tako različni resnici. Ali je torej mogoče, da se oba iskreno počutita prizadeta, čeprav se njuno razumevanje skupnega življenja tako zelo razlikuje? Psiholog in specialist kliničnopsihološkega svetovanja dr. Andrej Perko, ki že več kot ...