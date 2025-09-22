Po padcu na skakalnici pristal v bolnišnici, kjer so mu odkrili raka

Pred sto petimi leti so v Bohinju, ki je bil takrat najbolj razvito zimskošportno središče daleč naokoli in je veljal za jugoslovanski Davos, priredili prvo državno prvenstvo Kraljevine Jugoslavije v zimskih športih – Bohinjske zimske igre. Pokrovitelj dogodka, na katerem so se pomerili takratni najboljši smučarski skakalci, tekači, drsalci in sankači, je bil sam kralj Aleksander.

Na zimskih igrah je bil takrat dosežen prvi državni rekord v smučarskih skokih. Na stari Žižkovi skakalnici na travniku Pr' treh hruškah pod smučiščem Kobla ga je postavil Joža Pogačar, član ljubljanskega smučarskega kluba Ilirija. Po poročanju takratnega časopisa Šport je »senior Pogačar v skoku raz umetno skakalnico, v brezhibni pokončni drži, dosegel rekordni skok 9 metrov«. Ta skok je obveljal kot rojstvo slovenskega nordijskega smučarskega športa.

Tudi veterani so velesila

Dobro stoletje pozneje, konec prejšnjega tedna, se je v Nomenj v Bohinju iz Poljske zmagoslavno vrnil Bojan Česen – z zlato kolajno veteranskega svetovnega prvaka v smučarskih skokih. Nekdanjemu članu jugoslovanske reprezentance iz Kranja, kjer je tudi začel tekmovalno pot v smučarskoskakalnem klubu Triglav Kranj, se je pri starosti 60 let uresničila velika življenjska želja, z 42,5 in 38 metrov dolgima skokoma je v Szczyrku na Poljskem postal veteranski svetovni prvak.

Z veteranskih tekem ima že veliko medalj. FOTO: osebni arhiv

Na tekmovanjih International Masters Competition, namenjenih nekdanjim smučarskim skakalcem, da lahko ostanejo v svojem športu po koncu tekmovalne kariere, je osvojil že več kolajn, a nikoli zlate. »Imam kar precej medalj, toda ...