Po pol milijarde ogledov čez noč med zvezde: kdo je v resnici Mickey Callisto?

Z enim samim nastopom je Mickey Callisto osvojil svetovni splet. Posnetek njegove izvedbe ene največjih uspešnic skupine Queen v Parizu je presegel 500 milijonov ogledov, mnogi pa ga zaradi glasu in odrske prezence primerjajo celo s Freddiejem Mercuryjem. A mladi glasbenik v pogovoru za Onaplus poudarja, da ne želi biti »novi Mercury«, temveč predvsem ostati zvest sebi in svoji avtorski glasbi.

Pred prihodom v Slovenijo, kjer bo 7. junija nastopil v Križankah kot poseben gost spektakla Queen Symphony Sensation, je spregovoril o tem, kako mu je uspeh čez noč obrnil življenje na glavo, kaj mu je prinesel nastop v britanskih Talentih in zakaj ga moti, da ga del občinstva vidi zgolj kot naslednika legendarnega pevca skupine Queen.

Kaj še razkriva ena največjih glasbenih senzacij ta hip, preberite v celotnem intervjuju na Oniplus.