Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

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Poletni meseci so za lase precej zahtevni. Pogosta izpostavljenost soncu, kopanje v morju ali bazenu ter sušenje na zraku lahko prispevajo k temu, da lasna povrhnjica postane bolj hrapava. Svetloba se od nje ne odbija več enakomerno, zato so lasje videti pusti, utrujeni in manj urejeni. Hitreje se zapletajo, težje oblikujejo in so bolj nagnjeni h krepastosti ter lomljenju.
Za povrnitev njihovega zdravega videza potrebujemo premišljeno rutino, ki združuje nežno čiščenje, globinsko nego, glajenje in primerno zaščito pred toploto.
Vsaka dobra rutina se začne s pravilnim umivanjem. Lase najprej očistite s šamponom Radiant Gloss, ki jih pripravi na nadaljnje korake nege. Šampon nanesite predvsem na lasišče in ga nežno vmasirajte, pri tem pa las ne drgnite ali grobo zapletajte.
Med izpiranjem pustite, da pena steče po dolžinah. Tako jih boste očistili brez nepotrebnega mehanskega obremenjevanja. To je še posebej pomembno pri suhih, tankih ali lomljivih laseh, ki so v mokrem stanju občutljivejši.
Po umivanju sledi Illuminating Hair Gloss, fluidni tretma, ki lasem zagotavlja globinsko nego in pomaga ustvariti izrazit sijaj. Njegova lahkotna fluidna tekstura se lepo razporedi po laseh ter pripomore k bolj gladki in sijoči površini.
Ko je lasna povrhnjica zglajena, se svetloba od nje odbija enakomerneje. Prav to ustvari zrcalni zaključek, značilen za trend »glass hair«. Lasje so po uporabi videti bolj negovani, na dotik pa mehkejši in prožnejši.
Za maksimalen sijaj Illuminating Hair Gloss vključite v rutino skupaj z negovalno masko. Tako boste združili učinek intenzivnega leska z nego, ki jo potrebujejo suhe dolžine in konice.
Če so lasje po poletju zelo suhi, grobi ali brez življenja, lahko svojo običajno masko spremenite v še bogatejši tretma. V masko dodajte nekaj kapljic seruma Illume Infusion, izdelka dobro premešajte in nato nego enakomerno razporedite po dolžinah ter konicah.
S tem preprostim korakom masko obogatite z dodatnim učinkom glajenja, sijaja in nadzora nad krepastostjo. Takšen tretma je posebej primeren za lase, ki so bili pogosto izpostavljeni soncu, morski vodi, kloru, vročemu zraku ali rednemu toplotnemu oblikovanju.
Če opažate, da se lasje pogosto lomijo, jim lahko dodatno zaščito zagotovite že pred umivanjem. Na suhe dolžine in konice predhodno nanesite nekaj kapljic seruma Illume Infusion in ga nežno razporedite po laseh.
Takšen predtretma pomaga lase zmehčati, zmanjšati trenje in omejiti možnost mehanskih poškodb med umivanjem. Lasje se namreč lahko poškodujejo tudi zaradi grobega drgnjenja, zapletanja in vlečenja, še posebej takrat, ko so mokri in občutljivejši.
Med umivanjem zato z njimi ravnajte nežno. Šampona ne drgnite v dolžine, mokrih las ne ožemajte z močnim zvijanjem in jih po umivanju ne drgnite z brisačo. Odvečno vodo raje nežno popivnajte. Kombinacija primernega predtretmaja in nežnega ravnanja lahko pomaga zmanjšati lomljenje in ohraniti lepši videz dolžin in konic.
Illume Infusion je pomemben korak tudi pred uporabo sušilnika, likalnika ali kodralnika. Lasem zagotavlja toplotno zaščito do 230 °C oziroma 450 °F, hkrati pa jih pomaga zgladiti in zmanjšati krepastost.
Pred sušenjem ga enakomerno razporedite po laseh, predvsem po dolžinah in predelih, ki se hitro naelektrijo ali izgubijo gladko obliko. Izdelek zagotavlja do 48 ur nadzora nad krepastostjo, zato je odlična izbira za vse, ki si želijo obstojnejšega, urejenega in sijočega rezultata.
Za gladek, profesionalno feniran videz sušilnik med sušenjem usmerjajte od korenin proti konicam. Tako pomagate zgladiti površino las in ustvariti bolj sijoč zaključek. Če uporabljate likalnik ali kodralnik, izberite temperaturo, primerno svojemu tipu las, ter pripomoček uporabljajte samo na popolnoma suhih laseh.
Pogosta napaka pri negi las je prepričanje, da vsako olje samodejno zagotavlja tudi toplotno zaščito. Olja lahko lasem podarijo sijaj, zmehčajo suhe konice in pomagajo ustvariti bolj negovan videz, vendar to še ne pomeni, da so namenjena zaščiti pred visoko temperaturo.
Če na izdelku ni jasno navedeno, da zagotavlja toplotno zaščito, ga ne uporabljajte kot nadomestilo za izdelek s preverjenim zaščitnim učinkom. Negovalno olje in izdelek za toplotno zaščito nimata nujno enake vloge. Prvo je lahko namenjeno predvsem mehkobi, negi in sijaju, drugo pa mora lase ščititi med uporabo vročih pripomočkov.
Pred feniranjem, ravnanjem ali kodranjem zato vedno preverite deklaracijo in navodila za uporabo. Illume Infusion združuje več učinkov v enem izdelku: zagotavlja nego in sijaj, pomaga nadzorovati krepastost ter daje toplotno zaščito do 230 °C.
Za najboljši rezultat izdelke uporabite v naslednjem vrstnem redu:
Če so lasje nagnjeni k lomljenju, rutino začnite že pred umivanjem: nekaj kapljic seruma Illume Infusion nanesite na suhe dolžine in konice kot zaščitni predtretma.
Celovita rutina je priporočljiva predvsem za krepaste, suhe, utrujene in puste lase. Zagotavlja:
Rezultat so negovani lasje z gladko površino in izrazitim zrcalnim sijajem. Ne glede na to, ali si želite popolnega učinka »glass hair«, elegantne ravne pričeske ali profesionalno feniranega videza, je prava kombinacija čiščenja, globinske nege, glajenja in toplotne zaščite ključ do sijočih las tudi po koncu poletja.
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