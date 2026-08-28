  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

    Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
    FOTO: Keune
    Galerija
    FOTO: Keune
    Promo Delo
    28. 8. 2026 | 15:09
    8:22
    A+A-

    Za vas smo pripravili celovito rutino, ki lasem povrne mehkobo in prožnost ter ustvari priljubljeni učinek zrcalno sijočih oziroma »glass hair« las.

    Poletni meseci so za lase precej zahtevni. Pogosta izpostavljenost soncu, kopanje v morju ali bazenu ter sušenje na zraku lahko prispevajo k temu, da lasna povrhnjica postane bolj hrapava. Svetloba se od nje ne odbija več enakomerno, zato so lasje videti pusti, utrujeni in manj urejeni. Hitreje se zapletajo, težje oblikujejo in so bolj nagnjeni h krepastosti ter lomljenju.

    Za povrnitev njihovega zdravega videza potrebujemo premišljeno rutino, ki združuje nežno čiščenje, globinsko nego, glajenje in primerno zaščito pred toploto.

    Prvi korak: nežno čiščenje s šamponom Keune Radiant Gloss

    FOTO: Keune
    FOTO: Keune

    Vsaka dobra rutina se začne s pravilnim umivanjem. Lase najprej očistite s šamponom Radiant Gloss, ki jih pripravi na nadaljnje korake nege. Šampon nanesite predvsem na lasišče in ga nežno vmasirajte, pri tem pa las ne drgnite ali grobo zapletajte.

    Med izpiranjem pustite, da pena steče po dolžinah. Tako jih boste očistili brez nepotrebnega mehanskega obremenjevanja. To je še posebej pomembno pri suhih, tankih ali lomljivih laseh, ki so v mokrem stanju občutljivejši.

    Drugi korak: globinska nega s Keune Illuminating Hair Gloss

    Po umivanju sledi Illuminating Hair Gloss, fluidni tretma, ki lasem zagotavlja globinsko nego in pomaga ustvariti izrazit sijaj. Njegova lahkotna fluidna tekstura se lepo razporedi po laseh ter pripomore k bolj gladki in sijoči površini.

    Ko je lasna povrhnjica zglajena, se svetloba od nje odbija enakomerneje. Prav to ustvari zrcalni zaključek, značilen za trend »glass hair«. Lasje so po uporabi videti bolj negovani, na dotik pa mehkejši in prožnejši.

    Za maksimalen sijaj Illuminating Hair Gloss vključite v rutino skupaj z negovalno masko. Tako boste združili učinek intenzivnega leska z nego, ki jo potrebujejo suhe dolžine in konice.

    FOTO: Keune
    FOTO: Keune

    Bogatejši tretma za zelo suhe lase

    Če so lasje po poletju zelo suhi, grobi ali brez življenja, lahko svojo običajno masko spremenite v še bogatejši tretma. V masko dodajte nekaj kapljic seruma Illume Infusion, izdelka dobro premešajte in nato nego enakomerno razporedite po dolžinah ter konicah.

    S tem preprostim korakom masko obogatite z dodatnim učinkom glajenja, sijaja in nadzora nad krepastostjo. Takšen tretma je posebej primeren za lase, ki so bili pogosto izpostavljeni soncu, morski vodi, kloru, vročemu zraku ali rednemu toplotnemu oblikovanju.

    Nasvet za lase, ki se lomijo

    Če opažate, da se lasje pogosto lomijo, jim lahko dodatno zaščito zagotovite že pred umivanjem. Na suhe dolžine in konice predhodno nanesite nekaj kapljic seruma Illume Infusion in ga nežno razporedite po laseh.

    Takšen predtretma pomaga lase zmehčati, zmanjšati trenje in omejiti možnost mehanskih poškodb med umivanjem. Lasje se namreč lahko poškodujejo tudi zaradi grobega drgnjenja, zapletanja in vlečenja, še posebej takrat, ko so mokri in občutljivejši.

    Med umivanjem zato z njimi ravnajte nežno. Šampona ne drgnite v dolžine, mokrih las ne ožemajte z močnim zvijanjem in jih po umivanju ne drgnite z brisačo. Odvečno vodo raje nežno popivnajte. Kombinacija primernega predtretmaja in nežnega ravnanja lahko pomaga zmanjšati lomljenje in ohraniti lepši videz dolžin in konic.

    Serum Illume Infusion pred toplotnim oblikovanjem

    Illume Infusion je pomemben korak tudi pred uporabo sušilnika, likalnika ali kodralnika. Lasem zagotavlja toplotno zaščito do 230 °C oziroma 450 °F, hkrati pa jih pomaga zgladiti in zmanjšati krepastost.

    Pred sušenjem ga enakomerno razporedite po laseh, predvsem po dolžinah in predelih, ki se hitro naelektrijo ali izgubijo gladko obliko. Izdelek zagotavlja do 48 ur nadzora nad krepastostjo, zato je odlična izbira za vse, ki si želijo obstojnejšega, urejenega in sijočega rezultata.

    FOTO: Keune
    FOTO: Keune

    Za gladek, profesionalno feniran videz sušilnik med sušenjem usmerjajte od korenin proti konicam. Tako pomagate zgladiti površino las in ustvariti bolj sijoč zaključek. Če uporabljate likalnik ali kodralnik, izberite temperaturo, primerno svojemu tipu las, ter pripomoček uporabljajte samo na popolnoma suhih laseh.

    Ne zagotavlja vsako olje zaščite pred toploto

    Pogosta napaka pri negi las je prepričanje, da vsako olje samodejno zagotavlja tudi toplotno zaščito. Olja lahko lasem podarijo sijaj, zmehčajo suhe konice in pomagajo ustvariti bolj negovan videz, vendar to še ne pomeni, da so namenjena zaščiti pred visoko temperaturo.

    Če na izdelku ni jasno navedeno, da zagotavlja toplotno zaščito, ga ne uporabljajte kot nadomestilo za izdelek s preverjenim zaščitnim učinkom. Negovalno olje in izdelek za toplotno zaščito nimata nujno enake vloge. Prvo je lahko namenjeno predvsem mehkobi, negi in sijaju, drugo pa mora lase ščititi med uporabo vročih pripomočkov.

    Pred feniranjem, ravnanjem ali kodranjem zato vedno preverite deklaracijo in navodila za uporabo. Illume Infusion združuje več učinkov v enem izdelku: zagotavlja nego in sijaj, pomaga nadzorovati krepastost ter daje toplotno zaščito do 230 °C.

    Celotna rutina za učinek »glass hair«

    FOTO: Keune
    FOTO: Keune

    Za najboljši rezultat izdelke uporabite v naslednjem vrstnem redu:

    1. Lase nežno umijte s šamponom Radiant Gloss.
    2. Uporabite fluidni tretma Illuminating Hair Gloss za globinsko nego in intenziven sijaj.
    3. Nanesite masko, pri zelo suhih laseh pa ji dodajte nekaj kapljic seruma Illume Infusion.
    4. Pred sušenjem ali drugim toplotnim oblikovanjem ponovno uporabite Illume Infusion za glajenje, nadzor nad krepastostjo in zaščito pred toploto.
    5. Lase oblikujte pri temperaturi, ki ustreza njihovemu tipu in stanju.

    Če so lasje nagnjeni k lomljenju, rutino začnite že pred umivanjem: nekaj kapljic seruma Illume Infusion nanesite na suhe dolžine in konice kot zaščitni predtretma.

    Rezultati, ki jih opazimo

    Celovita rutina je priporočljiva predvsem za krepaste, suhe, utrujene in puste lase. Zagotavlja:

    • do 3-krat več sijaja že po eni uporabi,
    • do 48 ur nadzora nad krepastostjo z izdelkom Illume Infusion,
    • toplotno zaščito do 230 °C oziroma 450 °F,
    • bolj gladko in zaprto lasno povrhnjico,
    • vidno bolj sijoče, mehke in prožne lase.


    Rezultat so negovani lasje z gladko površino in izrazitim zrcalnim sijajem. Ne glede na to, ali si želite popolnega učinka »glass hair«, elegantne ravne pričeske ali profesionalno feniranega videza, je prava kombinacija čiščenja, globinske nege, glajenja in toplotne zaščite ključ do sijočih las tudi po koncu poletja.

    Naročnik oglasne vsebine je Keune.

    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Pogačar je bil v šoku, česa podobnega ni doživel že dolgo

    Enric Mas edini, ki je imel odgovor na napad vodilnega na dirki, ki je že pri treh etapnih zmagah na tej Vuelti. Tudi jutri gorska etapa.
    Nejc Grilc 27. 8. 2026 | 17:50
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji

    Pogačar odkril, kdo je najbolj znana oseba v njegovem imeniku

    V hitropoteznem intervjuju za TNT Sports, ki prenaša dirko po Španiji, je Tadej Pogačar odkril številne zanimivosti, tudi to, kateri šport ima najraje.
    27. 8. 2026 | 07:47
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji 2026

    Vuelta 2026, šesta etapa: bo Pogačar danes napadel?

    Dirka po Španiji: pred nami je nadvse razburljiva etapa, katere vrhunec bo vzpon na Puerto el Bartolo.
    27. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Wout van Aert

    Van Aert nasmejal: Nisem kot Pogačar, da bi vsak dan dobil nova očala

    Belgijski zvezdnik je na Vuelti znova postavil moštvo pred lastne ambicije, po etapi pa poskrbel še za zabavno primerjavo s Pogačarjem.
    Blaž Potočnik 27. 8. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

    Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
    28. 8. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Sedemdeset let zgodb, ki jih soustvarjajo ljudje

    Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
    Promo Delo 27. 8. 2026 | 10:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

    Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Od kakovosti do tržne moči podjetij

    Podjetja morajo rešitve obravnavati celostno, saj so brez razumevanja kupcev težko uspešna.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Oddaljeni trgi

    Slovenska podjetja na 190 trgih po 190 pravilih

    Na začetku projekta je pomembno sodelovanje lokalnih strokovnjakov in strokovnih partnerjev ter dobaviteljev doma.
    Milka Bizovičar 28. 8. 2026 | 04:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Financiranje podjetij

    Milijarda evrov za podjetja: za kaj vse lahko dobijo ugodnejše financiranje?

    Podjetjem so na voljo novi produkti za financiranje razvoja, investicij, rasti in reševanja likvidnosti ob zunanjih šokih.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Uroš Bider bo na vrhu Geoplina nasledil Simona Urbancla

    Uroš Bider zadnja leta vodi poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.
    Nejc Gole 26. 8. 2026 | 11:32
    Preberite več

    Več iz teme

    Keunepromonega laslasjesuhi lasjesijaj lasglass hairtoplotna zaščitašamponpoletjezdravi lasjesijoči lasjeIlluminating Hair GlossKeune Radiant GlossIllume Infusion
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Prestop

    Slovenski reprezentant na pragu vrnitve v Maribor

    V prvi ligi Telemach se nam obeta še en zvezdniški prestop. Številni izkušeni reprezentanti se vračajo v domače klube.
    28. 8. 2026 | 16:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Županja Osla po smrti kralja Haralda V. prestavila poroko

    Anne Lindboe bi se morala danes poročiti z dolgoletnim partnerjem. Nov datum poroke za zdaj še ni znan.
    28. 8. 2026 | 16:45
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Evropsko prvenstvo

    Slovenske odbojkarice spet navdušile, padle so tudi Madžarke

    Slovenske odbojkarice so se na EP v odbojki v Carigradu pomerile z Madžarkami in jih brez težav premagale s 3:0 v nizih.
    28. 8. 2026 | 16:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzna analiza

    Visoka rast dobičkov ameriških podjetij dobra popotnica za trge

    Nvidia z blestečimi rezultati in brez znakov ohlajanja, rast investicij v umetno inteligenco ostaja izjemna.
    28. 8. 2026 | 15:53
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Superpokal

    Trimo lovi prvi superpokal, Luzar lovoriko, ki je še nima

    V Zlatorogu v soboto odprtje rokometne sezone 2026/27, Celjani v superpokalu s Trebanjci, pred tem igralke Krima proti Ajdovščini.
    Peter Zalokar 28. 8. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Evropsko prvenstvo

    Slovenske odbojkarice spet navdušile, padle so tudi Madžarke

    Slovenske odbojkarice so se na EP v odbojki v Carigradu pomerile z Madžarkami in jih brez težav premagale s 3:0 v nizih.
    28. 8. 2026 | 16:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzna analiza

    Visoka rast dobičkov ameriških podjetij dobra popotnica za trge

    Nvidia z blestečimi rezultati in brez znakov ohlajanja, rast investicij v umetno inteligenco ostaja izjemna.
    28. 8. 2026 | 15:53
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Superpokal

    Trimo lovi prvi superpokal, Luzar lovoriko, ki je še nima

    V Zlatorogu v soboto odprtje rokometne sezone 2026/27, Celjani v superpokalu s Trebanjci, pred tem igralke Krima proti Ajdovščini.
    Peter Zalokar 28. 8. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

    Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

    Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
    25. 8. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    V LJUBLJANI

    Bo umetna inteligenca zmagala v novi dobi digitala?

    Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Ilirika se v Zagreb širi zaradi krepitve hrvaškega kapitalskega trga

    Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
    Nejc Gole 24. 8. 2026 | 13:43
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: dolgoročna vloga plinovodnih omrežij

    Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
    Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

    Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
    26. 8. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VIDEO

    Nemška lekcija: trg je tudi psihologija (video)

    Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
    28. 8. 2026 | 08:25
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

    V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo