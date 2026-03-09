Po požaru v Crans-Montani tožilstvo preiskuje tudi župana

Kot poroča agencija Reuters, je švicarsko tožilstvo razširilo preiskavo požara v smučarskem baru, v katerem je umrlo 41 ljudi, še na župana mondenega smučarskega mesteca Crans-Montana, ki sodi med pionirje švicarskega turizma. Župan Nicolas Feraud je v enem od tožilskih dokumentov, ki jih je videla agencija Reuters, v katerih ga je 13. aprila pozvalo na zaslišanje, imenovan kot obtoženec. Na prošnjo za komentar Reutersu se ni odzval.

Feraud, star okoli 50 let, je že prej priznal, da je občina zamudila več varnostnih pregledov. Požar, ki je 1. januarja divjal v baru Le Constellation, je bila ena najhujših nesreč v sodobni švicarski zgodovini.

Državno tožilstvo v Valaisu je v povezavi s požarom začelo kazensko preiskavo zoper še štiri osebe; to so nekdanji član občinskega sveta, odgovoren za javno varnost med letoma 2021 in 2024, oseba, odgovorna za požarno varnost med letoma 2020 in 2024, in njegov namestnik ter član sedanje ekipe za javno varnost. Peterica obtoženih se sooča z obtožbami nenamernega uboja, nenamerne telesne poškodbe in nenamernega požiga. To so iste obtožbe, ki so bile vložene tudi proti lastnikoma bara, Jacquesu in Jessici Moretti, ter nekdanjemu in sedanjemu varnostniku občine Crans-Montana.