Po smrti mlade peške v Ljubljani policija opozarja na telefone in slušalke

Po petkovi nesreči, v kateri je ljubljanski mestni avtobus do smrti povozil mlado peško, so se nam oglasili številni bralci, ki živijo ali pa se pogosto gibljejo v tistem delu mesta (Poljane, tržnica, Resljeva ulica).

Sami namreč opažajo, da se veliko pešcev, posebej mladih, požvižga na prometno ureditev in hodijo po cesti oziroma po označenih ali neoznačenih prehodih, ne da bi pogledali, ali je cesta varna, ne da bi se ozrli po vozilih. Pogosto gledajo v telefone ali imajo na ušesih slušalke.

Živimo v času brezbrižnosti do drugega, je slikovito opisal Ljubljančan. Ko je namreč pohupal dijaku, ki je prečkal cesto ob rdeči luči na semaforju, mu je ta pokazal sredinec.

Na Policijsko upravo Ljubljana smo zato naslovili več vprašanj v zvezi z vedenjem pešcev. Za začetek je policijski inšpektor Tomaž Tomaževic poudaril, da slušalke oziroma naprave, ki zmanjšujejo slišnost in vidnost v cestnem prometu, za pešce niso prepovedane oziroma to pri nas ni zakonsko urejeno, vsekakor pa jih z vidika varnosti udeležencev v cestnem prometu odsvetujejo.

Od neučakanosti do megle

»Najpogostejše kršitve pešcev so nepravilno prečkanje vozišča zunaj prehoda za pešce, nepravilno prečkanje pri rdeči luči na semaforju in nepravilna hoja po vozišču. Med mladoletniki smo letos zaznali dve takšni kršitvi in proti kršitelju podali obdolžilni predlog na sodišče, lani pa smo zaznali pet kršitev,« je povedal Tomaževic in dodal, da se nesreče največkrat zgodijo zaradi različnih dejavnikov – od neučakanosti ali nepozornosti pešcev in uporabe slušalk do megle, slabega vremena, sončne bleščavosti ali drugih okoliščin, ki zmanjšujejo vidljivost in preglednost. Kakor koli pa – vsak za svojo varnost največ naredi sam z upoštevanjem vseh pravil in norm. »Ljudje se morajo zavedati, da je njihovo početje resnično nevarno,« je opozoril.

Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. Na policiji ugotavljajo, da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil, kadar ti vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča ali z neočiščenimi oziroma zarošenimi stekli. Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev.

Zato Tomaževic tudi staršem svetuje, naj se tako z otroki kot mladostniki pogovorijo o odgovornem ravnanju v cestnem prometu.